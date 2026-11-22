Τονίζοντας ότι η απώλεια ενός παιδιού δεν μπορεί να αποδοθεί σε λέξεις, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της μαθήτριας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 11 μμ το βράδυ του Σαββάτου η 17χρονη μαθήτρια από τη Λεμεσό εντοπίστηκε αναίσθητη σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στην Κακοπετριά. Πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέβη στη σκηνή προσπάθησε να την επαναφέρει χωρίς ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για το περιστατικό και κατά πόσο θα πρέπει αυτές οι εκδρομές να καταργηθούν, η Υπουργός εξήγησε ότι οι εκδρομές αυτές δεν είναι θεσμοθετημένες, ούτε εγκεκριμένες από το ΥΠΑΝ, προσθέτοντας ότι διεξάγονται με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, συνήθως χωρίς επίβλεψη ενηλίκων, θέμα το οποίο είναι αναγκαίο να προβληματίσει και επαναξιολογηθεί.

«Ανεξάρτητα από το πόρισμα της έρευνας για τη μαθήτρια, αναφέρω ότι ως Υπουργείο, τέθηκε αρκετές φορές η διαφωνία μας λόγω της γενικότερης επικινδυνότητας. Την πλήρη διερεύνηση έχει αναλάβει αρμοδίως η Αστυνομία», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ