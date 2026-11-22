Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στη σχολική κοινότητα, με το σχολείο να αποχαιρετά τη μαθήτριά του μέσα από μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της.

«Το Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα πενθεί. Η Σχολική μας Κοινότητα εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριάς μας που χάθηκε άδικα», αναφέρεται στην ανάρτηση του σχολείου.

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι και το δημόσιο αντίο καθηγήτριας της 17χρονης, η οποία μέσα από τα λόγια της σκιαγραφεί τον χαρακτήρα της μαθήτριάς της, κάνοντας λόγο για ένα παιδί που ξεχώριζε για την ωριμότητα και την ποιότητά του.

«Ήταν τιμή μου που σε γνώρισα και σε είχα μαθήτριά μου. Σε ξεχώριζα και δεν ντρεπόμουν να το δείξω. Αφού η ποιότητα χαρακτήρα σου και η ωριμότητά σου ήταν ξεκάθαρη σε όλους! Αφήνεις πίσω σου πολύ πόνο!! Θεός μακαρίσει την αθώα ψυχούλα σου! Θα 'ναι τεράστια η απώλειά σου σε όλους μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της καθηγήτριας αποτυπώνουν τη θλίψη για την απώλεια της 17χρονης, αλλά και την ιδιαίτερη εκτίμηση που έτρεφε για τη μαθήτριά της.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου της ανήλικης συνεχίζονται, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της νενομισμένης νεκροτομής.