Την ώρα που εντείνονται οι διαμαρτυρίες στον Μαζωτό για τη μονάδα αφαλάτωσης, ακόμη μία σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή, έρχεται να προκαλέσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Themaonline, δύο διαφορετικές περιπτώσεις διοχέτευσης νερού από έργα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων καταγράφονται στην περιοχή του Spyros Beach, με τα νερά να καταλήγουν στην αμμουδιά και στη θάλασσα.

Το ζήτημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ποιότητα των νερών, αλλά και την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Δύο σημεία απόρριψης στην ευρύτερη περιοχή του Spyros Beach

Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Themaonline, νερό που φέρεται να προέρχεται από τις εκσκαφές για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού, από το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, δίπλα από τη μονάδα αφαλάτωσης Λάρνακας, προς τον υδατοφράκτη Τερσεφάνου, διοχετεύεται μέσω σωλήνων στην αμμουδιά και ακολούθως στη θάλασσα.

Στη δεύτερη περίπτωση, μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένου νερού από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες φέρονται να περισσεύουν, καταλήγουν μέσω ξεχωριστού αγωγού στην παραλία, με τη χρήση αντλητικού συστήματος. Το σημείο βρίσκεται ακριβώς μετά τη Λέσχη Αξιωματικών, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την παραλία Μακένζι.

Πρόκειται για δύο σημεία, που χρήζουν άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση, η σύσταση και η περιβαλλοντική επίπτωση των νερών που καταλήγουν στη θάλασσα.

Σε κίνδυνο τα λιβάδια Ποσειδωνίας

Ιδιαίτερη ανησυχία, προκαλεί το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Η Ποσειδωνία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Τα λιβάδια της, δεν αποτελούν απλώς τόπο διαβίωσης και διατροφής για πολλά είδη ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, αλλά και σημαντικούς χώρους αναπαραγωγής και ανάπτυξης της θαλάσσιας ζωής.

Παράλληλα, προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς συμβάλλουν στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, λειτουργώντας ως φυσικές καταβόθρες άνθρακα (carbon sinks), προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση και στηρίζουν τη βιοποικιλότητα.

Η υποβάθμιση αυτών των οικοσυστημάτων, θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ερωτήματα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης

Την ίδια ώρα, εύλογη ανησυχία προκαλεί και η ποιότητα του θαλασσινού νερού, το οποίο απολαμβάνουν ανυποψίαστοι χειμερινοί κολυμβητές αλλά και επισκέπτες και τουρίστες σε παραλίες, που βρίσκονται μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω.

Το γεγονός, ότι τα νερά φέρονται να διοχετεύονται στην αμμουδιά και στη θάλασσα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεσες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και υγειονομικές προδιαγραφές.

Ο Δήμος Λάρνακας καλείται να παρέμβει

Σημειώνεται ότι η παραλία στην οποία καταλήγουν τα νερά μέσω του αντλητικού συστήματος, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος καλείται να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι συγκεκριμένα:

Ποια είναι η ακριβής προέλευση των νερών που καταλήγουν στη θάλασσα;

Έχουν πραγματοποιηθεί χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις;

Υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες και περιβαλλοντικές εγκρίσεις για τη συγκεκριμένη διοχέτευση;

Η ανάγκη για άμεση διερεύνηση είναι επιτακτική. Η προστασία της θάλασσας, των παραλιών και της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να περιμένει.

Το Themaonline παρουσιάζει το σχετικό βίντεο από τα σημεία όπου καταγράφεται η διοχέτευση των νερών στη θάλασσα.