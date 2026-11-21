Αγρός, Δερύνεια, Καλοπαναγιώτης, Κακοπετριά, Κυπερούντα, Λεύκαρα, Στατός – Άγιος Φώτιος, Λόφου και Φικάρδου ετοιμάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικες αγορές, δημιουργικά εργαστήρια, παραδοσιακά εδέσματα, τοπικά προϊόντα και δραστηριότητες για παιδιά.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την κυπριακή φιλοξενία, να ανακαλύψουν γραφικά χωριά και να ζήσουν τα Χριστούγεννα μέσα από τα ήθη, τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου.

Λόφου: Χριστούγεννα στα πλακόστρωτα σοκάκια

Για πρώτη φορά, η γραφική Λόφου διοργανώνει το δικό της Χριστουγεννιάτικο Χωριό, με τίτλο «Χριστούγεννα στης Λόφου τα σοκάκια». Το παραδοσιακό σκηνικό με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά δρομάκια θα εμπλουτιστεί με ξύλινα περίπτερα, γιορτινά στολίδια και δραστηριότητες που αναδεικνύουν την κυπριακή παράδοση.

Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου, με χριστουγεννιάτικο τρενάκι, τον Άγιο Βασίλη και χορευτική ομάδα που θα συνοδεύεται από λαούτο και βιολιά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από την πλατεία με κατεύθυνση το Δημοτικό Σχολείο, όπου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, όπως χαλλούμι, παλουζές, τραχανάς, προζυμένιο ψωμί, πίττα της σάτζιης και λουκουμάδες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια κεραμικής, μωσαϊκού και παραδοσιακής υφαντικής.

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη, να απολαύσουν παραστάσεις και να κάνουν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι υπαίθριες δραστηριότητες, με πεζοπορία στο μονοπάτι της Ελίτζης στις 2 Ιανουαρίου και ποδηλατική διαδρομή στις 3 Ιανουαρίου.

Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της διοργάνωσης αναμένεται να είναι το οπτικοακουστικό θέαμα με drones, το οποίο προγραμματίζεται για τις 3 Ιανουαρίου στις 17:30.

Φικάρδου: Ένα μεσαιωνικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Στην ορεινή Λευκωσία, το Φικάρδου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το δικό του Μεσαιωνικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, ο ιστορικός οικισμός θα αποκτήσει ακόμη πιο γιορτινή όψη, με φωτάκια, ξύλινα σπιτάκια, τοπικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του χωριού, τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα διατηρητέα σπίτια του 18ου αιώνα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει άλλες εποχές. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα στενά του χωριού, να ανακαλύψουν παραδοσιακά προϊόντα και να επιλέξουν χειροποίητα δώρα από τους πάγκους της χριστουγεννιάτικης αγοράς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια και ξεναγήσεις, ενώ η βόλτα στον παραδοσιακό πυρήνα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τα πόδια, καθώς η πρόσβαση οχημάτων δεν επιτρέπεται.

Το Φικάρδου αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της διοργάνωσης, αφού η ιστορική του ταυτότητα συνδυάζεται με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Κυπερούντα: Γιορτινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της Πιτσιλιάς

Η Κυπερούντα επιστρέφει με το δικό της Χριστουγεννιάτικο Χωριό, μετατρέποντας την πλατεία της κοινότητας σε σημείο συνάντησης για οικογένειες και παρέες.

Η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει τελετή φωταγώγησης, παρέλαση με τα ξωτικά του Άη Βασίλη, παρουσιάσεις μασκότ και ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση από το Ράδιο Πρώτο.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν συναυλίες, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα και διαδραστικά εργαστήρια. Παράλληλα, το Σπίτι του Άη Βασίλη θα περιμένει τους μικρούς επισκέπτες για φωτογραφίες, κεράσματα και αποστολή των χριστουγεννιάτικων γραμμάτων τους.

Τα περίπτερα θα διαθέτουν παραδοσιακά προϊόντα, γλυκά, χειροποίητες δημιουργίες και γιορτινά διακοσμητικά, ενώ δεν θα λείπουν τα ζεστά ροφήματα και το κρασί.

Το χωριό θα λειτουργεί κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς και την Παρασκευή 12 και 18 Δεκεμβρίου. Από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτό καθημερινά, από τις 10:30 έως τις 20:00.

Στατός – Άγιος Φώτιος: Το Αμπελοχώρι του Άγιου Βασίλη

Στην ορεινή Πάφο, ο Στατός – Άγιος Φώτιος υποδέχεται και φέτος τους επισκέπτες στο «Αμπελοχώρι του Άγιου Βασίλη», με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, τη γαστρονομία, τη χειροτεχνία και τις παραδόσεις της περιοχής.

Η αυλαία ανοίγει στις 21 Νοεμβρίου με δημιουργικά εργαστήρια, χορευτικές παρουσιάσεις και τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το βράδυ θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τον Τεύκρο Νεοκλέους και τη Μαριλένα Χαραλαμπίδου.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν διάφοροι Κύπριοι καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, χορωδίες και λαογραφικοί όμιλοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μουσικές βραδιές της παραμονής και της Πρωτοχρονιάς, με τον Χρίστο Τελεβάντο να παρουσιάζει jazz και αγαπημένες διαχρονικές μελωδίες.

Για τα παιδιά έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον Άγιο Βασίλη, δώρα, παιχνίδια, μασκότ και δραστηριότητες, ενώ σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα πραγματοποιούνται βόλτες με χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

Ξεχωριστό κομμάτι της διοργάνωσης αποτελούν τα εργαστήρια παραδοσιακής γαστρονομίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν την παρασκευή παλουζέ, σουτζούκου, χαλλουμιού, τραχανά, κατιμεριών, κουλουριών με έψιμα και άλλων κυπριακών εδεσμάτων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης εργαστήρια υφαντικής, αγιογραφίας και κατασκευής χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών.

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Αγρός: Ο Άγιος Βασίλης των Τριαντάφυλλων

Στον Αγρό, τα περίφημα τριαντάφυλλα του χωριού εμπνέουν τη φετινή χριστουγεννιάτικη διοργάνωση, η οποία φέρει τον τίτλο «Ο Άγιος Βασίλης των Τριαντάφυλλων».

Το χωριό της Πιτσιλιάς θα υποδεχθεί τους επισκέπτες από τις 21 Νοεμβρίου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια. Η γιορτινή διακόσμηση θα δώσει ξεχωριστό χρώμα στην κοινότητα, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για μια χειμερινή εξόρμηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετάσχουν ενεργά στη γιορτή. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν την επίσκεψή τους με γνωριμία των τοπικών προϊόντων και γεύσεων, για τα οποία ο Αγρός είναι ιδιαίτερα γνωστός.

Τα παραδοσιακά αλλαντικά, τα σπιτικά γλυκά, οι μαρμελάδες και τα προϊόντα τριαντάφυλλου αποτελούν μερικές από τις γαστρονομικές επιλογές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς στην περιοχή.

Κακοπετριά: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Καρυοθραύστη

Η Κακοπετριά επιλέγει φέτος τον παραμυθένιο κόσμο του Καρυοθραύστη για να δημιουργήσει τη δική της χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Από τις 21 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027, το χωριό θα φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα με εργαστήρια, κατασκευές, χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα γιορτινά σημεία της κοινότητας, να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν οι μουσικές και καλλιτεχνικές εμφανίσεις, με τη συμμετοχή των Κώστα Πρίγκιπα, Μιχάλη Σοφοκλέους, Ηλία Ανδρέου, Ηρόδοτου Μιλτιάδους, Στέλιου Μεσημέρη, Ανδρέα Ελεσνίτσαλη, Φρειδερίκης Τομπάζου και Σάββα Χρυσοστόμου.

Η επίσκεψη μπορεί να συνδυαστεί με περιήγηση στην παλιά Κακοπετριά και γνωριμία με τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη χειμερινή εξόρμηση.

Καλοπαναγιώτης: Παραμυθένια Χριστούγεννα στη Μαραθάσα

Με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο της κοιλάδας της Μαραθάσας, ο Καλοπαναγιώτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί το δικό του Παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

Η έναρξη της διοργάνωσης στις 21 Νοεμβρίου θα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς περιπατητές θα μεταφέρουν τη φλόγα από το καντήλι της Παναγίας του Κύκκου μέχρι το χωριό. Η πομπή θα σχηματιστεί στις 17:30 κοντά στο νηπιαγωγείο Μαραθόκοσμος, ενώ στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης και η φωταγώγηση. Θα ακολουθήσει μουσική από τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου.

Στα περίπτερα θα διατίθενται παραδοσιακά προϊόντα, φαγητά, γλυκά, ροφήματα και χειροποίητες δημιουργίες, ενώ τα βιωματικά εργαστήρια θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν παραδοσιακές παρασκευές, όπως ο σουτζούκος.

Για τα παιδιά έχουν προγραμματιστεί δημιουργικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και η δυνατότητα να γράψουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μουσικές εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας και χριστουγεννιάτικες παρουσιάσεις.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης είναι η μουσική εκδήλωση «So This Is Christmas», ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και η άφιξη του Άγιου Βασίλη την Πρωτοχρονιά, με δώρα και φωτογραφίες για τα παιδιά. Στις 6 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των υδάτων στο Μεσαιωνικό Γεφύρι και η τελετή λήξης.

Δερύνεια: Christmas Strawberry Land με άρωμα φράουλας

Η Δερύνεια μεταφέρει το χριστουγεννιάτικο κλίμα στην Πλατεία Παναγίας, όπου θα φιλοξενηθεί το «Christmas Strawberry Land».

Από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, η πλατεία θα μετατραπεί σε έναν γιορτινό χώρο με χριστουγεννιάτικη αγορά, μουσικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα, να ανακαλύψουν τοπικά προϊόντα και να επιλέξουν δώρα και γιορτινά εδέσματα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και θεάματα, ενώ οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε παιδικές δραστηριότητες και να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη.

Η φράουλα, το χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής των Κοκκινοχωριών, αναμένεται να έχει τη δική της θέση στη γιορτινή εμπειρία, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Μια επίσκεψη στη Δερύνεια μπορεί επίσης να συνδυαστεί με γνωριμία των πολιτιστικών και ιστορικών σημείων της κοινότητας, όπως το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και το Υπαίθριο Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

Λεύκαρα: Το Santa Lefkara επιστρέφει με άρωμα παράδοσης

Τα Λεύκαρα ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν και φέτος το δικό τους Χριστουγεννιάτικο Χωριό, με την ονομασία «Santa Lefkara». Το γραφικό χωριό της επαρχίας Λάρνακας, γνωστό για τα περίφημα λευκαρίτικα κεντήματα και την παραδοσιακή αργυροχοΐα του, αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη γιορτινή έξοδο με την πολιτιστική εμπειρία.

Τα στενά δρομάκια, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για χριστουγεννιάτικες περιπλανήσεις.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις παραδοσιακές τέχνες της κοινότητας, να επισκεφθούν εργαστήρια κεντήματος και αργυροχοΐας και να ανακαλύψουν χειροποίητες δημιουργίες που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των Λευκάρων.

Από τα ορεινά χωριά του Τροόδους μέχρι την ορεινή Πάφο, τη Λάρνακα και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες, με κοινό σημείο την κυπριακή φιλοξενία και την παράδοση.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μικρές αποδράσεις, γνωριμία με την ύπαιθρο και ανακάλυψη τοπικών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Τα εννέα χωριά θα παραμείνουν σε εορταστικούς ρυθμούς από τις 21 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν τα Χριστούγεννα με έναν διαφορετικό, αυθεντικά κυπριακό τρόπο.