Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη και χαμηλή νέφωση, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί αργότερα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά ανατολικά και βόρεια παράλια γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αρχικά παροδικά μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Τρίτη αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν τοπικά ελαφρές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία αναμένεται θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, παραμένοντας πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.