Υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε μόνο στη Σλοβακία, με 20,3%, ενώ μετά την Κύπρο ακολούθησαν η Τσεχία με 18,4% και το Λουξεμβούργο με 18,3%.

Σε επίπεδο ΕΕ, τα ζευγάρια με παιδιά αντιστοιχούσαν στο 14,7% του συνόλου των νοικοκυριών το 2025. Συνολικά, το 76,6% των νοικοκυριών στην ΕΕ δεν περιλάμβανε παιδιά, ενώ το 23,3% ήταν νοικοκυριά με παιδιά.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά μειώνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Από 26,9% το 2010 υποχώρησε στο 25,9% το 2015, στο 25,0% το 2020 και στο 23,3% το 2025.

Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που αποτελούνται από έναν ενήλικα χωρίς παιδιά. Από 33,6% το 2015 έφθασε στο 37,5% το 2025. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νοικοκυριών που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά μειώθηκε από 16,6% σε 14,7%. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς παιδιά αποτελούσαν το 37,5% όλων των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Λιθουανία, όπου το 62,5% των νοικοκυριών αποτελούνταν από έναν ενήλικα χωρίς παιδιά. Στην Εσθονία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53,8% και στη Φινλανδία 47,9%.

Τα νοικοκυριά ενός ενήλικα με παιδιά αντιστοιχούσαν στο 3,0% του συνόλου στην ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία με 9,4%, περισσότερο από τριπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, στη Λετονία με 7,0% και στην Ιρλανδία με 6,9%.

Άλλοι τύποι νοικοκυριών με παιδιά αντιστοιχούσαν στο 5,6% του συνόλου στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία αυτή καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 14,0%, στη Ρουμανία με 10,0% και στην Κροατία με 9,8%.

ΚΥΠΕ