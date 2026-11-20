Για τα δύο προϊόντα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων, ενώ σε άλλες έξι περιπτώσεις έγιναν προφορικές συστάσεις προς τους οικονομικούς φορείς, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 23 προϊόντα.

Οι έλεγχοι κάλυψαν μπλούζες και φούτερ, παντελόνια και αθλητικές φόρμες, κοντά παντελονάκια, φούστες και φορέματα, μπουφάν, παλτά και άλλα εξωτερικά ενδύματα, καθώς και αθλητικά, καθημερινά παιδικά ενδύματα και πιτζάμες ή άλλα ενδύματα ύπνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, σκοπός της εκστρατείας ήταν η επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου και σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε παγκύπρια βάση, με στόχο τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων προϊόντων, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις σχετικές νομοθετικές τους υποχρεώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, οι επιθεωρήσεις επικεντρώθηκαν σε σχολικά και παιδικά ενδύματα που προορίζονταν για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και έφεραν κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εκστρατεία κάλυψε 119 υποστατικά πώλησης παγκύπρια, στα οποία διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό παιδικών και σχολικών ενδυμάτων που ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα υποστατικά πώλησης σχολικών και παιδικών ενδυμάτων, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται συστηματικά για τα προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά, όπως αυτά αναρτώνται εβδομαδιαία στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ενώ σημειώνει και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τα παιδικά ενδύματα.