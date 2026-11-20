Ερωτηθείσα πότε αναμένεται να οριστεί η συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η Υπουργός είπε ότι «θα την καλέσουμε για την ερχόμενη Δευτέρα, αυτή είναι η πρόθεση».

Oι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε κοινή συνεδρία τους την Πέμπτη αποφάσισαν να ανταποκριθούν θετικά στη δεύτερη πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν τα σημεία τριβής όσον αφορά το νομοσχέδιο για το Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών. Αναμένεται να διαβιβάσουν και εγγράφως την απόφαση τους στην Υπουργό Παιδείας σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να ορισθεί συνάντηση.

Κληθείσα από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσέλθουν στη συνάντηση είναι θετική, τους ικανοποιεί και αφήνει το ενδεχόμενο μεγαλύτερων συγκλίσεων ανοικτό.

«Αυτός ήταν ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από την αρχή: να παραμείνει ο διάλογος σε ενέργεια, ανοικτός, μέχρι και τη συζήτηση στη Βουλή, και ακόμα και εκεί το Υπουργείο θα είναι ανοικτό σε εισηγήσεις που θα είναι νομότυπες και βεβαίως θα προσθέτουν στην πρόταση για αλλαγές στο σύστημα διορισμού», πρόσθεσε.

Η Υπουργός τόνισε ότι το δημόσιο σχολείο χρειάζεται αλλαγές, το σύστημα διορισμού επιβάλλεται να αλλάξει.

«Τροποποιούμε τη νομοθεσία που έχει πολλές στρεβλώσεις, από τη μια διορθώνουμε την εξέταση, όπως είναι γνωστό, και από την άλλη την πρόσβαση, με πλήρη σεβασμό και στην προϋπηρεσία αλλά και στην εξέταση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μας. Παραμένουμε ανοικτοί, η συνάντηση θα δώσει ευκαιρία να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί προχθές η δημόσια διαβούλευση. Άρα, έχουμε πάρει χρήσιμα στοιχεία από το κοινό και από οργανωμένα σύνολα και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις διάφορες ρυθμίσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις», σημείωσε.