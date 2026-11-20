Στην πολιτική σκακιέρα, τίποτα δεν λέγεται τυχαία και τίποτα δεν αποκλείεται, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών από τους πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού ,αποκαλύπτουν ότι οι ισορροπίες αρχίζουν να επαναπροσδιορίζονται, με τις πιθανές συνεργασίες, να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το ΔΗΚΟ κρατά ανοιχτές τις πόρτες του διαλόγου, το ΕΛΑΜ δηλώνει έτοιμο να διεκδικήσει συμμετοχή στην εξουσία και ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται ήδη στο κάδρο των σεναρίων, για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Πίσω από τις προσεκτικές διατυπώσεις και τις δημόσιες αποστάσεις, διαμορφώνεται ένα σύνθετο πολιτικό παιχνίδι, στο οποίο κάθε δήλωση, μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα, προειδοποίηση αλλά και πρόσκληση προς πιθανούς συνομιλητές.

Στο επίκεντρο αυτής της κινητικότητας βρίσκεται το ΔΗΚΟ, με τον πρόεδρό του, Νικόλα Παπαδόπουλο, να επιλέγει μια στάση που αφήνει ανοιχτές αρκετές πόρτες. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι σαφές: το κόμμα δεν έχει καταλήξει σε τελική απόφαση και δεν προτίθεται να αποκλείσει εκ των προτέρων συνομιλίες με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη. Ακόμη και η αναφορά στο ΕΛΑΜ, ένα κόμμα με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, εντάσσεται σε αυτή τη λογική.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της πολιτικής τοποθέτησης του Νικόλα Παπαδόπουλου. Άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο η συνεργασία. Η διάθεση για συζήτηση, δεν αποτελεί προαναγγελία εκλογικής σύμπραξης, ούτε σημαίνει ότι έχουν γεφυρωθεί πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, η δημόσια αποδοχή της δυνατότητας συνομιλιών με όλους, δείχνει ότι το ΔΗΚΟ θέλει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μην περιορίσει από τώρα τις επιλογές του.

Η στάση αυτή, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ΔΗΚΟ αποτελεί μέρος της σημερινής κυβερνητικής συνεργασίας. Ο πρώτος σταθμός για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, οι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου και οι πολιτικές δεσμεύσεις, που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν για τη νέα πενταετία, θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της συζήτησης.

Με άλλα λόγια, το ΔΗΚΟ δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να δώσει εκ των προτέρων λευκή επιταγή. Θέλει να ακούσει, να αξιολογήσει και στη συνέχεια να αποφασίσει. Η θετική αποτίμηση της διακυβέρνησης, όπως την έχει εκφράσει ο πρόεδρός του, δεν αναιρεί την ανάγκη να εξεταστούν οι αδυναμίες και οι αστοχίες. Η πολιτική στήριξη, άλλωστε, δεν είναι μια συμφωνία χωρίς όρους, αλλά μια σχέση που απαιτεί διαρκή αξιολόγηση.

Την ίδια ώρα, η δημόσια έκκληση προς τα στελέχη του κόμματος να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους για τις Προεδρικές, αποκαλύπτει και μια άλλη διάσταση: την ανάγκη να διατηρηθεί η εσωκομματική συζήτηση, σε οργανωμένο πλαίσιο. Οι διαφορετικές απόψεις, είναι αναμενόμενες, όμως όταν εκφράζονται διαρκώς δημόσια, ενδέχεται να δημιουργούν την εικόνα ενός κόμματος που βρίσκεται σε πρόωρη προεκλογική περιδίνηση. Οι τελικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2027.

Στο άλλο μέτωπο, το ΕΛΑΜ φαίνεται να επιδιώκει μια πιο ενεργή παρουσία στις συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της διακυβέρνησης. Οι δηλώσεις του προέδρου του, Χρίστου Χρίστου, στο πολιτικό podcast FUSE, δεν αφήνουν αμφιβολίες ως προς τη φιλοδοξία του κόμματος να συμμετάσχει στην εκτελεστική εξουσία. Η αυτόνομη εκλογική κάθοδος παραμένει στο τραπέζι, όπως και το ενδεχόμενο στήριξης άλλου υποψηφίου και συμμετοχής, σε ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα. Ανάμεσα στις επιλογές που αναφέρθηκαν, βρίσκεται και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες και το συνέδριο του κόμματος.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επιθυμία του ΕΛΑΜ να βρεθεί στην εξουσία. Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η επιμονή του, ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις θέσεις του στο Κυπριακό, ως αντάλλαγμα για κυβερνητική συμμετοχή. Επομένως, μια ενδεχόμενη συνεργασία δεν θα είναι απλώς μια αριθμητική πρόσθεση πολιτικών δυνάμεων. Θα απαιτήσει πολιτικές συνεννοήσεις, σαφείς δεσμεύσεις και αντιμετώπιση ουσιαστικών διαφορών, ιδιαίτερα στο εθνικό ζήτημα.

Και εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Εάν επιδιώξει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, θα χρειαστεί να διαμορφώσει ένα πολιτικό πλαίσιο που να μπορεί να συγκεντρώσει υποστήριξη, από διαφορετικές κατευθύνσεις. Το κατά πόσο αυτό, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αντιφάσεις στις θέσεις των πιθανών συνεργατών του είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει έντονα τις επόμενες πολιτικές συζητήσεις.

Παράλληλα, η κινητικότητα αυτή δεν αφορά αποκλειστικά το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ και τον Πρόεδρο. Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, θα κληθούν επίσης να καθορίσουν τη δική τους στρατηγική. Οι ανακατατάξεις στις συνεργασίες, ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες, ενώ η συζήτηση για το 2028 αναπόφευκτα θα φέρει στην επιφάνεια ζητήματα πολιτικής ταυτότητας, αξιοπιστίας και προγραμματικών συγκλίσεων.