Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, 14 από τους 49 ποδοσφαιριστές, ποσοστό 29%, δεν εντοπίστηκαν στο φορολογικό μητρώο του Συστήματος ΤΕΠ, ενώ από τους υπόλοιπους 35 που ήταν εγγεγραμμένοι, οι 20, δηλαδή ποσοστό 57%, δεν φαίνεται να υπέβαλαν φορολογική δήλωση κατά τη συμβατική περίοδο εργοδότησής τους στην Κύπρο.

Ακόμη πιο προβληματική εμφανίζεται η εικόνα σε ό,τι αφορά την επαλήθευση των δηλωθέντων εισοδημάτων. Όπως διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, από τους 15 ποδοσφαιριστές για τους οποίους εντοπίστηκε φορολογική δήλωση, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τεκμηριώθηκε ουσιαστικός εξατομικευμένος έλεγχος των εισοδημάτων τους από το Τμήμα Φορολογίας, παρά την ύπαρξη ενδείξεων αυξημένου φορολογικού κινδύνου.

Στο μικροσκόπιο οι ποδοσφαιριστές με συμβόλαια άνω των 183 ημερών

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές των οποίων η συμβατική περίοδος εργοδότησης στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερέβαινε τις 183 ημέρες εντός του φορολογικού έτους.

Η επιλογή του συγκεκριμένου κριτηρίου συνδέεται με το ενδεχόμενο οι ποδοσφαιριστές αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο και, κατά συνέπεια, να υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις και για εισοδήματα που αποκτούν από το εξωτερικό.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η διάρκεια του συμβολαίου δεν συνεπάγεται αυτομάτως φορολογική κατοικία ή φορολογική παράβαση. Αποτελεί, όμως, παράγοντα που δικαιολογεί την κατά προτεραιότητα εξέταση των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι φορολογικές υποχρεώσεις μπορούν να προκύπτουν και για ποδοσφαιριστές που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, εφόσον αποκτούν εισοδήματα από εργασία που ασκείται στη Δημοκρατία.

Απουσιάζει η συστηματική διασταύρωση στοιχείων

Το σημαντικότερο εύρημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα φορολογικής παρακολούθησης.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν τεκμηριώθηκε η εφαρμογή συστηματικών διαδικασιών συλλογής και διασταύρωσης των πληροφοριών εργοδότησης με τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου, τις δηλώσεις εργοδοτών και τις φορολογικές δηλώσεις των ποδοσφαιριστών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών παραλείψεων ή ασυμφωνιών, ούτε η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ουσιαστικά κενά σε ολόκληρη την αλυσίδα φορολογικής παρακολούθησης, από τον εντοπισμό της εργοδότησης ενός ποδοσφαιριστή και την εγγραφή του στο φορολογικό μητρώο μέχρι την υποβολή δηλώσεων και την επαλήθευση των εισοδημάτων του.

Δεν τεκμηριώνεται φοροδιαφυγή

Παρά τα ευρήματα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν αποδεικνύουν φοροδιαφυγή από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Διευκρινίζει επίσης ότι το δείγμα επιλέχθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια φορολογικού κινδύνου και, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως αντιπροσωπευτικό του συνόλου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που εργοδοτούνται στην Κύπρο.

Ωστόσο, τα ευρήματα καταδεικνύουν, σύμφωνα με την Υπηρεσία, την ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών από το Τμήμα Φορολογίας.

Στόχος του ελέγχου δεν ήταν να υπολογιστούν ενδεχόμενες φορολογικές οφειλές ή να υποκατασταθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας, αλλά να αξιολογηθεί κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για τον εντοπισμό φορολογικών κινδύνων και την έγκαιρη διερεύνησή τους.

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι το Τμήμα Φορολογίας δεν φαίνεται να αξιοποιεί με συστηματικό τρόπο την πληροφορία εργοδότησης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, ώστε να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη φορολογική τους συμμόρφωση και να εντοπίζει έγκαιρα περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.