Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν" και αναφέρει ότι η συνάντηση της Σενζέν μεταξύ των Προέδρων ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας έβγαλε διακήρυξη ειρήνης χωρίς λέξη για την Ουκρανία και το Ιράν. Αλλού αναφέρει ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανοίγει την πόρτα στο ΕΛΑΜ αφού δέχεται διάλογο με τον Πρόεδρο του κόμματος. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ προβάλλει τα όσα ακούστηκαν χθες στο δικαστήριο για την υπόθεση φόνου και απόπειρας φόνου δύο γυναικών από το Βιετνάμ.

"Τριμερής Πεκίνου Άνθρακες ο θησαυρός" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι Τραμπ και Σι έκαναν "πλάτες" στον Πούτιν και την επιθετικότητά του. Αλλού αναφέρει ότι ο αγοραίος έρωτας έφερε τα μαχαιρώματα στην υπόθεση φόνου και απόπειρας φόνου γυναικών από το Βιετνάμ. Ο "Π" σε άλλο θέμα του γράφει ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ άναψαν πράσινο φως για κινητοποιήσεις αλλά δίνουν ευκαιρία στο διάλογο με την ΥΠΑΝ.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Συμμαχία ευθύνης κατά της ακρίβειας" γράφει στο κύριό του θέμα ότι ο Πρόεδρος παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα για μείωση των τιμών των καυσίμων ενώ παρατάθηκε για άλλους 4 μήνες η μείωση στο φόρο καυσίμων. Αλλού γράφει ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι στα όριά τους λόγω ελλείψεων νοσηλευτών. Ο "Φ" προβάλλει σε άλλο θέμα του τη συνάντηση του Επιτρόπου Φίτο με τον Τούρκο ΥΠΕΞ στην 'Αγκυρα σήμερα.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Φθηνότερο ρεύμα με προτάσεις ΑΚΕΛ" και αναφέρεται στις παρεμβάσεις του ΓΓ του κόμματος χθες στη Βουλή σε συζήτηση για τα ενεργειακά και την τοποθέτησή του ότι "αν είχαμε κράτος δικαίου κάποιοι θα έπρεπε να ήταν στην φυλακή". Γράφει αλλού ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου. Σε άλλο ρεπορτάζ η "Χ" αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ ζητά εξηγήσεις γιατί δόθηκε το "Σπύρος Κυπριανού" ως έδρα της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' με τίτλο "Η 'ιστορική' συνάντηση έφερε λίγα αποτελέσματα" αναφέρει στο κύριό της θέμα ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν εξέδωσαν διακήρυξη για την ειρήνη χωρίς όμως δεσμεύσεις. Αναφέρεται αλλού σε δηλώσεις καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ότι μια βάση της Μοσάντ στην Κύπρο μπορεί να προβλεφθεί. Η εφημερίδα γράφει αλλού για τις αναφορές για την Κύπρο στον τομέα της υγείας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" με τίτλο "Ο φασισμός σηκώνει κεφάλι!" γράφει στο κύριό του θέμα ότι βρικολακιάζει το μαύρο παρελθόν των απειλών και προπηλακισμών και ότι «τα ορφανά του Γρίβα» δίνουν άλλοθι στην Τουρκία για νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Αναφέρει αλλού ότι κτύπησε κόκκινο η ακρίβεια και γονατίζει τα νοικοκυριά. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι για το οδόφραγμα Λουρουτζίνας-Λυμπιών όρος είναι η κατασκευή περιμετρικού δρόμου.

Το εβδομαδιαία "Ποντίκι" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Προεδρικές εκλογές: Βολιδοσκοπήσεις-πυροτεχνήματα από όλους" και γράφει για τις διεργασίες κάθε κόμματος ενόψει προεδρικών. Αλλού αναφέρει ότι η εφημερίδα New York Times έχει αφιέρωμα στο 'υγρό πυρ' και πως αυτό λειτούργησε. Η εφημερίδα φιλοξενεί και αφιέρωμα στο κατεχόμενο Γυμνάσιο Κερύνειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ