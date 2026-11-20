Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ φαίνεται μια γυναίκα που έχει βγει στον δρόμο κρατώντας έναν φακό, να βλέπει απέναντι της τον λύκο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, παρά τη συνάντηση με άνθρωπο, ο λύκος δεν απομακρύνθηκε αλλά παρέμεινε ακίνητος.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά το «τετ α τετ», ο λύκος μπήκε στην αυλή του σπιτιού της γυναίκας και επιτέθηκε στη γάτα της.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, στα τέλη Σεπτεμβρίου λύκος είχε καταγραφεί να κινείται σε δρόμο με δημοτικό φωτισμό, ενώ στο σημείο υπήρχε και ο φωτισμός του μίνι μάρκετ.

Εκείνη την ώρα, ένας κάτοικος καθόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα, όταν το ζώο εμφανίστηκε από τη γωνία και κινήθηκε προς το μέρος του. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο άνθρωπος τρόμαξε έκανε θόρυβο για να το διώξει, καθώς βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το ζώο σε απόσταση λίγων μέτρων.

Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να κινείται στον δρόμο, περνώντας από το φωτισμένο σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα και συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στο χωριό.

Πηγή: protothema.gr