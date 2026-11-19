Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικίας 24 ετών γυναίκα συνελήφθη στο Ζεφύρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, ώρες μετά το περιστατικό στα Ιωάννινα, όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές για να καταγγείλει την κλοπή του οχήματος

Η σύλληψή της έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Κατά πληροφορίες μετά τη σύλληψή της αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το STAR, φαίνεται η στιγμή που το μαύρο ογκώδες όχημα έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ να το καταδιώκει, την ώρα που κυκλοφορούν στο σημείο και άλλα αυτοκίνητα.

«Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα»

Μιλώντας στο protothema.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, Γιώργος Φλούδας, περιέγραψε ότι «οι επιβαίνοντες έσπασαν την μπάρα του πάρκινγκ και εισήλθαν στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έκαναν αναστροφή, χωρίς να ελέγχουν την πορεία τους. Αν υπήρχαν άνθρωποι μπροστά τους, θα μπορούσαν να τους είχαν παρασύρει με το αυτοκίνητο. Τελικά, διέφυγαν από αδιέξοδο, μέσα από χωράφια», περιγράφει ο κ. Φλούδας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός έριξε τη μοτοσικλέτα του στο έδαφος προκειμένου να τους σταματήσει, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος, με τους πυροβολισμούς να σημειώνονται μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.



Ο πρόεδρος των εργαζομένων υπογράμμισε, τέλος, ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν πραγματικά τυχεροί που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα