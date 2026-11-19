Ενδεικτικό της κατάστασης που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα είναι μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση αναφέρεται «Είμαστε 2 ηλικιωμένοι άνθρωποι μένουμε σε χωριό και δεν έχουμε βοήθεια παρακαλώ εσάς που είστε μορφωμένοι να μας πείτε αν πρέπει όντως να εφοδιαστούμε με είδη πρώτης ανάγκης η θα μας μείνουν πάλι να τα πετάξουμε στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που ζούμε».

Κάτω από την ανάρτηση, πολίτες έσπευσαν να καθησυχάσουν τους ηλικιωμένους.

Δείτε την ανάρτηση