Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για την εξασφάλιση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, ένας εκ των δύο συλληφθέντων προέβη σε κατάθεση προς τους ανακριτές, στην οποία αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της, επικαλούμενος το γεγονός ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή καταβλήθηκε εντατική προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση μαρτυρίας, η οποία απέφερε θετικά αποτελέσματα.

Όπως εξήγησε, με την ολοκλήρωση των ανακρίσεων και των επιστημονικών εξετάσεων σε τεκμήρια που έχουν παραληφθεί, οι ανακριτές εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ζητήματα που αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή και τον ρόλο προσώπων στην υπόθεση εξακολουθούν να εξετάζονται, ενώ αξιολογούνται μαρτυρίες και άλλα στοιχεία που έχουν εξασφαλιστεί.

Σε ό,τι αφορά τους δύο συλληφθέντες, ανέφερε ότι είναι ασιατικής καταγωγής και διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.