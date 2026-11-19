Το μπλοκ κομμάτων υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την πιθανότητα σε κοινή δήλωση, αναφέρουν οι Times of Israel.

Στη δήλωση αναγνώριζε «την πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το Ισραήλ -σε θέματα ασφάλειας, κοινωνικά και διεθνή- καθώς και την ευαισθησία των επόμενων ημερών».

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου επρόκειτο να συναντηθεί Τετάρτη με κορυφαίους συνεργάτες του για να συζητήσουν τα ζητήματα ασφάλειας.

Μια διαφορετική οπτική έδινε το ρεπορτάζ του Καναλιού 13 που ανέφερε, επίσης σήμερα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενέκριναν από κοινού στρατιωτικά σχέδια για επίθεση κατά του Ιράν.

Ισραηλινός ανώτερος αξιωματικός επιβεβαίωσε στο δίκτυο ότι «υπάρχουν κοινά και εγκεκριμένα σχέδια για τις IDF και τη CENTCOM» και ότι η επίθεση αποτελεί πλέον «θέμα χρονισμού», καθώς αναμένουν την απόφαση του Τραμπ.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν τον στρατιωτικό συντονισμό και τα σχέδια για το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε σε αξιωματούχους κατά τη διάρκεια πρόσφατων συζητήσεων για θέματα ασφάλειας ότι η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν είναι «αναπόφευκτη», ενώ δήλωσε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει διαφυγή από τη δράση στο Ιράν».

Πηγή: protothema.gr