Στόχος της επίθεσης, που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/11), ήταν η κατοικία του Ρολάντο Ροδρίγκες, αναπληρωτή διευθυντή της εφημερίδας La Prensa, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε τμήμα του ακινήτου, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη δημοσιογραφική κοινότητα της χώρας, όπου οι επιθέσεις εναντίον εκπροσώπων του Τύπου θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες.



Ο διευθυντής της αστυνομίας του Παναμά, Χάιμε Φερνάντες, ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος συλληφθείς θεωρείται ο άνθρωπος που πραγματοποίησε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τον «φερόμενο ως εμπρηστή».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο στην κοινότητα Τσιλίμπρε, στο βόρειο τμήμα του Παναμά, χωρίς να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του υπόπτου.

«Συλλάβαμε τους δύο φερόμενους ως κύριους αυτουργούς», δήλωσε ο Φερνάντες στους δημοσιογράφους.

Είχε προηγηθεί, την Κυριακή (15/11), η σύλληψη ενός άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγούσε το ταξί με το οποίο μεταφέρθηκε ο δράστης στο σημείο της επίθεσης.

Κατά την αστυνομία, ο άνθρωπος που εκτόξευσε τα εκρηκτικά κατέβηκε από το συγκεκριμένο όχημα πριν επιτεθεί στην κατοικία του δημοσιογράφου. Ο οδηγός του ταξί παραμένει προφυλακισμένος.

«Καταδικάζουμε πράξεις αυτού του είδους» και «θα φτάσουμε μέχρι τέλους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.



Η δημοσιογραφική έρευνα για διαφθορά και οι αντιδράσεις





Ο Ρολάντο Ροδρίγκες είναι γνωστός στον Παναμά για τις αποκαλύψεις του σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς. Την περίοδο της επίθεσης ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει έρευνα για συναλλαγές στις οποίες φέρονταν να εμπλέκονται πρώην κυβερνητικά στελέχη και ισχυρός επιχειρηματίας.

Η επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προέδρου του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο οποίος την καταδίκασε «σθεναρά» το Σάββατο.

Όπως τόνισε, η χώρα του «δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση ενέργειες αυτού του είδους».

Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Διαμερικανικής Ένωσης Τύπου (SIP), η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό «βάρβαρη επίθεση» και «πολύ σοβαρή» ενέργεια, ζητώντας να πραγματοποιηθεί «άμεσα» έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.



Την Τρίτη (17/11), πολλοί δημοσιογράφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων και συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εφημερίδας La Prensa, εκφράζοντας την καταδίκη τους για την επίθεση σε βάρος του συναδέλφου τους.

Πηγή: protothema.gr