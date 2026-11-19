Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Νότιγχαμ, πρόκειται για τον Σκοτ Φέντον, σήμερα 57 ετών, που όταν ήταν περίπου 25 ετών όταν προσέγγισε και ανέπτυξε σεξουαλική σχέση με ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο συναντούσε στο σπίτι του, στο Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε για πρώτη φορά στην αστυνομία το 2018, ωστόσο τότε οι αστυνομικοί δεν διέθεταν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσουν την έρευνα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, η γυναίκα επανήλθε στις Αρχές και έδωσε λεπτομερή κατάθεση για όσα είχε βιώσει κατά την παιδική της ηλικία.

Όταν οι αστυνομικοί κάλεσαν τον Φέντον για ανάκριση, εκείνος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ το κορίτσι, αρνούμενος επίσης ότι το είχε προσκαλέσει στο σπίτι του.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του κατέρρευσαν χάρη σε ένα απροσδόκητο αποδεικτικό στοιχείο: το ημερολόγιο που κρατούσε μια παιδική φίλη του θύματος.



Οι σημειώσεις του 1994 και του 1995 που τον διέψευσαν





Η φίλη της ανήλικης είχε καταγράψει στο προσωπικό της ημερολόγιο επισκέψεις που είχαν πραγματοποιήσει στο σπίτι του Φέντον κατά την περίοδο 1994-1995. Το σημαντικότερο ήταν ότι η ίδια θυμόταν πως είχε δει τον άνδρα να φιλά τη 13χρονη.

Οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις αποτέλεσαν ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς διέψευδαν ευθέως τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ το θύμα.

Παράλληλα, ένας ακόμη βασικός μάρτυρας αναγνώρισε με βεβαιότητα τον Φέντον κατά τη διάρκεια διαδικασίας αναγνώρισης υπόπτων, στην οποία τα πρόσωπα παρουσιάστηκαν με τυχαία σειρά.

Παρά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί εναντίον του, ο 57χρονος συνέχισε να αρνείται τόσο τη γνωριμία του με τη γυναίκα όσο και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της δίκης του στο Nottingham Crown Court, τον Σεπτέμβριο.

Τελικά, προτού ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις πράξεις άσεμνης επίθεσης σε κορίτσι κάτω των 14 ετών.

Η ποινή που του επιβλήθηκε 30 χρόνια μετά



Ο Φέντον εμφανίστηκε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου στις 2 Νοεμβρίου. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 32 μηνών, με αναστολή για τρία χρόνια. Παράλληλα, εκδόθηκε περιοριστική διαταγή που του απαγορεύει οποιαδήποτε μελλοντική επαφή με το θύμα.

Η καταδίκη ήρθε περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά τα περιστατικά κακοποίησης, με την αστυνομία να επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο της επιμονής της γυναίκας και των σημειώσεων που είχε κρατήσει η παιδική της φίλη.

«Το ψέμα ότι δεν γνώριζε το θύμα γύρισε εναντίον του»

Ανώτερος αστυνομικός υπογράμμισε ότι η κακοποίηση είχε σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για τη γυναίκα.

«Αυτά τα αδικήματα είχαν βαθύ αντίκτυπο στο θύμα, το οποίο χειραγωγήθηκε και κακοποιήθηκε από έναν ενήλικο άνδρα σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο της ζωής του», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στα χρόνια που ακολούθησαν, η γυναίκα αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες με την ψυχική της υγεία, εν μέρει εξαιτίας των εμπειριών της με τον Φέντον κατά την παιδική της ηλικία.

«Τελικά, η απόφασή του να πει ψέματα ακόμη και για το ότι γνώριζε το θύμα γύρισε εναντίον του, καθώς είχαμε στη διάθεσή μας ισχυρά έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαίωναν όσα κατέθετε η γυναίκα», σημείωσε.

Ο αστυνομικός εξήγησε ότι η άρνηση του 57χρονου να παραδεχθεί ακόμη και τη γνωριμία του με την ανήλικη αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

«Όταν οι άνθρωποι μας λένε τέτοιου είδους ψέματα, το κάνουν επειδή κρύβουν κάτι. Στην περίπτωση του Φέντον, επρόκειτο για μια παράνομη σεξουαλική σχέση με ένα παιδί, η οποία τελικά αποκαλύφθηκε χάρη στο θάρρος και την αποφασιστικότητα του θύματος, αλλά και στο παιδικό ημερολόγιο μιας φίλης της», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Γουόκερ έστειλε μήνυμα προς όσους έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να υπενθυμίσει σε όλα τα θύματα και τους επιζώντες σεξουαλικών αδικημάτων ότι πραγματικά δεν είναι ποτέ αργά να απευθυνθούν στην αστυνομία», τόνισε.

Πηγή: protothema.gr