Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της στέγασης και της πολιτικής προστασίας, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, αλλά και τη διερεύνηση νέων κοινών δράσεων προς όφελος των πολιτών.

Στεγαστική πολιτική: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συντονισμός κοινών πρωτοβουλιών

Οι πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Κύπρο και την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του κ. Ιωάννου με την κα Μιχαηλίδου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε το κυπριακό πλαίσιο καθορισμού προσιτού ενοικίου, τα πολεοδομικά και φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή προσιτής στέγης, καθώς και τα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών, Μειονεκτικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της νέας Εθνικής Στρατηγικής Στεγαστικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2026-2035.

Από πλευράς του, ο κ. Ιωάννου ενημερώθηκε από την Ελληνίδα ομόλογό του για τις προτεραιότητες και τα νέα μέτρα της ελληνικής στεγαστικής στρατηγικής, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες αξιοποίηση αντίστοιχων προσεγγίσεων και στην Κύπρο.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή προσιτών κατοικιών και την ανάγκη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, την ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και παρακολούθησης της στεγαστικής πολιτικής, τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση, καθώς και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμφωνήθηκε, παράλληλα, η προώθηση της θεσμοθέτησης διακρατικής Ομάδας Εργασίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο, η οποία θα λειτουργεί ως σταθερός μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, με στόχο τη συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένων και καλών πρακτικών, τη διερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών και τον συντονισμό για την προώθηση κοινών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολιτική προστασία: Ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανθεκτικότητας έναντι κρίσεων

Τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών συζήτησαν οι κ.κ. Ιωάννου και Τουρνάς.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συντονισμού των αρμόδιων Αρχών, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών τους ικανοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση Πυρκαγιών (CRAFS), το οποίο αναπτύσσεται στην Κύπρο ως μόνιμος περιφερειακός κόμβος για ετοιμότητας, συντονισμού και υποστήριξης εναέριων επιχειρήσεων κατά των αγροδασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, καθώς και στη διοργάνωση κοινών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων, αξιοποιώντας τη ελληνική εμπειρία στον τομέα της αεροπυρόσβεσης.

Επιπρόσθετα, διευρύνθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στην αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για την εκτίμηση και την πρόβλεψη κινδύνων, τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων φαινομένων και την προειδοποίηση του πληθυσμού. Η συνεργασία στο πεδίο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων και πληροφοριών, την ανάπτυξη κοινών πιλοτικών δράσεων, καθώς και κοινές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις για την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των σύγχρονων τεχνολογιών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δύο χωρών απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις.

Οι συναντήσεις επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση για συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και σταθερούς μηχανισμούς συντονισμού στους δύο τομείς.