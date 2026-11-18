Σε γραπτή δήλωσή του, με αφορμή τις Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι «η Κύπρος βαδίζει με σταθερότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα και συνετή δημοσιονομική πολιτική», προσθέτοντας ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2026 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 3,4% από 2,3%, σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις, ενώ για το 2027, η πρόβλεψη αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως ανέφερε, η επίδοση αυτή κατατάσσει την Κύπρο στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Θεσμών στην κυπριακή οικονομία και είναι αποτέλεσμα της συνεπούς οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που διαμορφώνει σταθερές βάσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης».

«Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε με προσήλωση να εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων μας, να ενισχύουμε την υγεία, την παιδεία, και την κοινωνική πολιτική και να επενδύουμε σε υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στον τόπο μας», πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «oι οικονομικές προοπτικές της Κύπρου παραμένουν ισχυρές».

Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίηση του για τις αναθεωρημένες προβλέψεις, οι οποίες, όπως σημειώνει, «συνάδουν αρκετά με τις δικές του, αλλά και την ψήφο εμπιστοσύνης για ακόμα μια φορά στην κυπριακή οικονομία».