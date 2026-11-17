Το ζήτημα ξεκαθάρισε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Χρίστος Διομήδους, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Omega «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», εξηγώντας τι αλλάζει στον τρόπο καταβολής των επιδομάτων, ποια ποσά δικαιούνται οι επηρεαζόμενοι και πότε θα λάβουν το υπόλοιπο της οικονομικής τους στήριξης.

Όπως διαβεβαίωσε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα αποκοπής επιδομάτων. Αντιθέτως, η νέα ρύθμιση προβλέπει αυξήσεις, ενώ οι περίπου 8.000 επηρεαζόμενοι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση μέσω SMS. Παράλληλα, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά για τους δικαιούχους

Με βάση τη νέα νομοθεσία, η καταβολή του αναπηρικού επιδόματος μεταφέρεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Διομήδους, τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

Ενήλικες δικαιούχοι: Από τον Νοέμβριο θα λαμβάνουν 480 ευρώ από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, που αντιστοιχούν στο ΕΕΕ, και επιπλέον 405 ευρώ από το ΤΚΕΑΑ για το αναπηρικό επίδομα, το οποίο είναι αυξημένο κατά 10%. Η συνολική στήριξη διαμορφώνεται στα 905 ευρώ, από 848 ευρώ προηγουμένως.

Από τον Νοέμβριο θα λαμβάνουν 480 ευρώ από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, που αντιστοιχούν στο ΕΕΕ, και επιπλέον 405 ευρώ από το ΤΚΕΑΑ για το αναπηρικό επίδομα, το οποίο είναι αυξημένο κατά 10%. Η συνολική στήριξη διαμορφώνεται στα 905 ευρώ, από 848 ευρώ προηγουμένως. Ανήλικα άτομα με αναπηρία: Η μεταφορά ολόκληρου του ποσού έχει ήδη γίνει από τον Οκτώβριο, με το επίδομα να αυξάνεται από 848 σε 935 ευρώ.

Η μεταφορά ολόκληρου του ποσού έχει ήδη γίνει από τον Οκτώβριο, με το επίδομα να αυξάνεται από 848 σε 935 ευρώ. Επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας: Αυξάνεται κατά 10% από αυτόν τον μήνα για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.

Αυξάνεται κατά 10% από αυτόν τον μήνα για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Επίδομα διακίνησης: Διπλασιάζεται, από 50 σε 100 ευρώ για όλους τους δικαιούχους.

Διπλασιάζεται, από 50 σε 100 ευρώ για όλους τους δικαιούχους. Δικαιούχοι με άλλα εισοδήματα: Άτομα που λάμβαναν μέχρι σήμερα μειωμένο αναπηρικό επίδομα, ύψους 200-250 ευρώ, βάσει του άρθρου 39(2), θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρο το αυξημένο ποσό των 405 ευρώ.

Γιατί δεν καταβλήθηκαν όλα τα χρήματα την ίδια ημέρα

Ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν αναστάτωση αφορά τις διαφορετικές ημερομηνίες καταβολής των δύο ποσών.

Όπως εξήγησε ο κ. Διομήδους, το ΕΕΕ καταβάλλεται συνήθως γύρω στις 15-16 κάθε μήνα, καθώς προηγείται η διασταύρωση των εισοδημάτων του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, το αναπηρικό επίδομα που πλέον καταβάλλεται από το ΤΚΕΑΑ θα πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος κάθε μήνα.

Για τον Νοέμβριο, η καταβολή του αναπηρικού επιδόματος από το ΤΚΕΑΑ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε και στις ανησυχίες πολιτών για τη χρονική απόσταση μεταξύ των δύο πληρωμών, καθώς, όπως επισημάνθηκε, η διαφορά περίπου δύο εβδομάδων δυσκολεύει τον μηνιαίο οικογενειακό προγραμματισμό.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα μεταφέρει στο αρμόδιο τμήμα το αίτημα για νωρίτερη καταβολή των χρημάτων, σημειώνοντας ότι η αποσύνδεση του αναπηρικού επιδόματος από τα εισοδηματικά κριτήρια επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον χρόνο πληρωμής.

Τι ισχύει με το 13ο επίδομα

Ξεχωριστή διευκρίνιση έδωσε ο κ. Διομήδους και για το 13ο επίδομα, καθώς ο διαχωρισμός των αναπηρικών επιδομάτων δεν επηρεάζει την ιδιότητα του λήπτη ΕΕΕ για τους ενήλικες.

Επομένως, όσοι εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν κανονικά το 13ο επίδομα στις 11 Δεκεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών και υπολογίζεται περίπου στα 357 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης στο 1450.

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