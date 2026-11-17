Με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026, και με κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική κατανάλωση και τις οικοδομικές δραστηριότητες, επιπλέον σύμφωνα με την καταγραφή της Κομισιόν, οι εξαγωγές υπηρεσιών στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και δικαιωμάτων χρήσης συνέχισαν να επεκτείνονται, ενώ τα τουριστικά έσοδα υποχώρησαν αρχικά εν μέσω αβεβαιότητας λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Για το 2027, η εγχώρια ζήτηση θα συνεισφέρει 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη και οι καθαρές εξαγωγές 0,7 μονάδες, έναντι αρνητικής συνεισφοράς 0,7 μονάδων φέτος. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,8% το 2027 (από 4,0% το 2026) και 3,0% το 2028. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι υστερούσες μισθολογικές προσαρμογές, μέσω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, θα στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση. Η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2027 (2,1% το 2026).

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,0% το 2027 και 2,4% το 2028, μετά το 7,9% του 2026. Εξαιρουμένων των νηογραφήσεων πλοίων, οι επενδύσεις αναμένεται να επιβραδυνθούν φέτος, καθώς το υψηλότερο κόστος έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι επενδυτικές αποφάσεις, ενώ αναμένεται να ανακάμψουν το 2027 με τη στήριξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,7% το 2027 και οι εισαγωγές κατά 2,1%.

Οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να επιστρέψουν στον μέσο όρο κοντά στην εποχή πριν την πολεμική σύρραξη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι τουριστικές αφίξεις ανακάμπτουν πλήρως το 2027. Η μετεγκατάσταση εξαγωγικών ξένων εταιρειών στην Κύπρο αναμένεται να επιβραδυνθεί, ενώ εταιρείες σε εξωστρεφείς τομείς με κατά κύριο λόγο τις ICT, εδραιώνονται εγχώρια και διευρύνουν τις εξαγωγικές τους αγορές.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει σε 3,9% το 2026, πριν υποχωρήσει σε 2,9% το 2027 και 2,4% το 2028. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αύξησε το ενεργειακό κόστος, με τις μειώσεις ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης να περιορίζουν τον αντίκτυπο. Ο πληθωρισμός τροφίμων, που είναι ευαίσθητος στο κόστος ενέργειας και μεταφορών, αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με υψηλή απασχόληση και ιστορικά χαμηλή ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται στο 3,8% το 2027 και στο 3,7% το 2028, ενώ η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 0,8% το 2027 (1,7% το 2026) και 1,1% το 2028. Οι αποδοχές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,1% το 2027 (3,8% το 2026) και 3,5% το 2028. Η πραγματική αύξηση των μισθών θα επιταχυνθεί το 2027,τ με την προσαρμογή των αποδοχών μέσω του μηχανισμού αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, γεγονός που θα αυξήσει βραχυπρόθεσμα το μοναδιαίο κόστος εργασίας κατά 2,9% το 2027 (2,1% το 2026), πριν υποχωρήσει σε 1,4% το 2028. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών αναμένεται στο 7,6% το 2027 από 6,3% φέτος, και στο 8,2% το 2028.

Το 2025 η Κύπρος κατέγραψε σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ, παρότι οι δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα. Φέτος το πλεόνασμα προβλέπεται στο 2,9% του ΑΕΠ, παρά τη γενική φορολογική μεταρρύθμιση που μείωσε τα έσοδα κατά 0,7% του ΑΕΠ και τα μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ενέργειας ύψους 0,4% του ΑΕΠ. Το 2027 το πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,2% του ΑΕΠ και το 2028 στο 3,3%, ενώ το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,1% το 2028.

Οι δαπάνες το 2027 θα επηρεαστούν από την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, η οποία θα έχει για πρώτη φορά πλήρη εφαρμογή μετά τη σταδιακή εισαγωγή της. Στην πλευρά των εσόδων, τα μέτρα κατά των υψηλών τιμών ενέργειας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη συλλογή ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης. Άλλα μέτρα στήριξης αφορούν οικογένειες και κτηνοτρόφους με ζώα που επηρεάστηκαν από την αφθώδη πυρετό. Οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από δάνεια του εργαλείου SAFE αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται το 2027 και πιο έντονα το 2028.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει καθοδική πορεία. Μετά την κορύφωσή του στο 114% του ΑΕΠ το 2020, μειώθηκε περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες σε πέντε χρόνια, στο 52,3% στα τέλη του 2025, κάτω από το όριο του 60% για πρώτη φορά από το 2009. Προβλέπεται στο 46,3% το 2026, στο 40,6% το 2027 και στο 35,1% το 2028.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να παραμείνει μεγάλο: 10,3% του ΑΕΠ το 2026, 9,5% το 2027 και 8,4% το 2028. Αυτό αντανακλά τηn προσωρινή μείωση του εμπορικού πλεονάσματος λόγω του σοκ στις τιμές του πετρελαίου και την αυξανόμενη επαναπατρισμό κερδών από ξένες εταιρείες. Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών προβλέπεται στο -19,7% του ΑΕΠ το 2027. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ που δείχνει το συνολικό επίπεδο τιμών όλων των εγχώρια παραγόμενων τελικών αγαθών και υπηρεσιών, αναμένεται να ανέλθει στο 2,7% το 2027.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές παραμένουν πτωτικοί, ενώ οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο απειλούν τη ναυτιλία. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι τουριστικές αφίξεις είναι ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και η μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές, ιδίως ενεργειακών προϊόντων, αυξάνει την ευαισθησία της χώρας σε εξωτερικά σοκ.

ΚΥΠΕ