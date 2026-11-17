Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γραμματέας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Κοιμητηρίου, Ανδρέας Καραγιώργης, στον «Φιλελεύθερο», ο αριθμός των τάφων που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις διπλές πωλήσεις κυμαίνεται μεταξύ 700 και 750.

Μιλώντας και στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο κ. Καραγιώργης αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά συνδέονται με προβλήματα διαχείρισης που παρουσιάστηκαν κυρίως την περίοδο 2000-2009.

Οι καταγγελίες για παρατυπίες και πλαστούς τίτλους

Όπως ανέφερε, κατά την επίμαχη περίοδο καταγράφονταν σοβαρές παρατυπίες από ιερείς που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του Κοιμητηρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν περιπτώσεις πολιτών που κατέβαλλαν χρήματα για τάφους, χωρίς να λαμβάνουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα που να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο κ. Καραγιώργης περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο ιερέας φέρεται να παραπλάνησε πολίτη, πωλώντας του δύο θέσεις τάφου με σκοπό την επέκταση υφιστάμενου οικογενειακού τάφου.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν ενσωματώθηκαν τελικά στον οικογενειακό τάφο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έγιναν εργασίες ή άλλες παρεμβάσεις που να αλλοιώνουν την υφιστάμενη κατάστασή του.

Στην ίδια υπόθεση, όπως υποστήριξε, εμπλέκεται και πλαστός τίτλος, καθώς ο συγκεκριμένος ιερέας φέρεται να εξέδιδε αυτοβούλως έγγραφα και τίτλους, τους οποίους στη συνέχεια παραχωρούσε σε πολίτες.

Τι ισχύει σήμερα για την αγορά τάφων

Ο Γραμματέας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι η αγοραπωλησία τάφων δεν αποτελεί σήμερα νόμιμη διαδικασία, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα συνδέονταν κυρίως με την περίοδο πριν από το 2004.

Όπως εξήγησε, τότε δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ούτε υπήρχαν οι σημερινές διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε μετά την παρέμβαση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, με τις συγκεκριμένες πρακτικές να τερματίζονται.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι σήμερα στο Κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης μπορούν να πραγματοποιηθούν ταφές αποκλειστικά σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.

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