Ο τρύγος του ’67 έδωσε εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια των ποικιλιών Ξυνιστέρι και Μαύρο. Η μεγάλη ηλιοφάνεια και η ξηρασία στην ατμόσφαιρα τελειοποίησαν τη διαδικασία λιασίματος των σταφυλιών. Έτσι, δημιουργήθηκε μια Κουμανδαρία που από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, τη δομή και τις δυνατότητες παλαίωσής της. Οι οινολόγοι της ΚΕΟ της δεκαετίας του ’60 αναγνώρισαν το σπάνιο δυναμικό της και πήραν μια τολμηρή απόφαση: να της χαρίσουν χρόνο! Με μεράκι, αφοσίωση, υπομονή και βαθύ σεβασμό προς την οινική παράδοση της Κύπρου, την τοποθέτησαν στα κελάρια της εταιρείας για μακρόχρονη παλαίωση. Ήταν μια πράξη πίστης στο μέλλον. Μια μεγαλειώδης κίνηση ανθρώπων που γνώριζαν ότι πιθανότατα δεν θα βρίσκονταν ποτέ εκεί για να γευτούν το τελικό αποτέλεσμα του έργου τους.

Χρόνο με τον χρόνο, η Κουμανδαρία αυτή ωρίμαζε αργά μέσα σε δρύινα βαρέλια, προστατευμένη σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μακριά από κραδασμούς και το φως. Ένα πολύτιμο μυστικό που φυλασσόταν σιωπηλά για έξι δεκαετίες. Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, κατά το οποίο η υπομονή μετατράπηκε σε αρετή και η παράδοση σε κληρονομιά. Εξήντα χρόνια μετά, η διεύθυνση της ΚΕΟ δίνει το τελικό της «ναι». Η στιγμή έφτασε. Ένα αυθεντικό κομμάτι της κυπριακής οινικής ιστορίας εμφιαλώνεται για πρώτη φορά και παρουσιάζεται στο κοινό. ’

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, η ΚΕΟ παρουσιάζει την Κουμανδαρία ΥΜΝΟS St. John Vintage 1967. Ένα από τα σπανιότερα προϊόντα που κυκλοφόρησαν ποτέ στην Κύπρο. Η παραγωγή της περιορίζεται σε μόλις 7,500 αριθμημένες φιάλες, γεγονός που την καθιστά ένα συλλεκτικό δημιούργημα. Κάθε φιάλη αποτελεί μοναδικό τεκμήριο μιας ιστορικής εσοδείας, ενός ταξιδιού έξι δεκαετιών και μιας ανεκτίμητης παράδοσης που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Για να φιλοξενήσει αυτό το σπάνιο περιεχόμενο, σχεδιάστηκε αποκλειστικά μια μοναδική φιάλη υψηλής αισθητικής, η οποία συνοδεύεται από πολυτελές κιβώτιο παρουσίασης, αντάξιο της ιστορίας που κλείνει μέσα του.

Η κουμανδαρία ΥΜΝΟS εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή με το βαθύ σκούρο κεχριμπαρένιο χρώμα της, μαρτυρία της μακρόχρονης παραμονής της στο βαρέλι. Στη μύτη αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο και βαθύ αρωματικό προφίλ με έντονα αρώματα από καραμέλα και αποξηραμένα φρούτα, όπως χουρμάδες και σύκα. Ένα μπουκέτο από νότες εσπεριδοειδών, καβουρδισμένων ξηρών καρπών και γλυκά μπαχαρικά όπως γαρύφαλλο και κανέλα, αναδύεται από το σπάνιο αυτό κρασί. Στο στόμα, έχει γλυκιά και πολυδιάστατη αίσθηση. Ισορροπημένες γεύσεις με ζωηρή οξύτητα από σύκο και καραμέλα βουτύρου και μια ευχάριστη και μακράς διάρκειας επίγευση που αφήνει μια ζεστή αίσθηση βελούδινης υφής.

Η ΥΜΝΟS απευθύνεται στους λάτρεις του κρασιού, στους συλλέκτες, στους γνώστες της Κουμανδαρίας, αλλά και σε κάθε Κύπριο που αναγνωρίζει την αξία της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η σπανιότητα της την καθιστά ιδανική επιλογή για επετειακά και εταιρικά δώρα υψηλού κύρους και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν και να γευτούν ένα πραγματικά μοναδικό κομμάτι της κυπριακής ιστορίας.

Πολύ περισσότερο από ένα κρασί, η ΥΜΝΟS είναι ένας φόρος τιμής της ΚΕΟ στην Κουμανδαρία. Είναι μια ωδή στον χρόνο, στην υπομονή, στους ανθρώπους που πίστεψαν στη δύναμη της παράδοσης και στη διαχρονική σχέση της ΚΕΟ με τον σπουδαιότερο οινικό θησαυρό της χώρας μας. Γιατί ορισμένες ιστορίες δεν γράφονται στα βιβλία. Ωριμάζουν σιωπηλά για δεκαετίες μέσα σε ένα βαρέλι, περιμένοντας τη στιγμή που θα γίνουν ΥΜΝΟS.

Η Κουμανδαρία ΥΜΝΟS St. John Vintage 1967 διατίθεται σε πολύ επιλεγμένες κάβες σε όλη την Κύπρο. Βρείτε την και στον Χριστουγεννιάτικο κατάλογο δώρων 2026 της ΚΕΟ στον σύνδεσμο: https://heyzine.com/flip-book/66040d2692.html