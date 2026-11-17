Στο τηλεπαιχνίδι Deal συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας ο Μιχάλης Χρίστου και τα πήγε περίφημα. Ο Κύπριος ηθοποιός είχε μία εκπληκτική ενέργεια με όλους στο σούντιο κατά τη διάρκεια που διαγωνιζόταν να ήταν με πολύ ανεβασμένη διάθεση.

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