ΕΔΕΚ: Στο σταυροδρόμι της επόμενης ημέρας - Οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι περικοπές προσωπικού και το στοίχημα της πολιτικής επιβίωσης
Μια περίοδος βαθιάς εσωτερικής ανακατάταξης διανύει η ΕΔΕΚ, με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων να καταδεικνύουν ότι η ανανέωση της κομματικής ηγεσίας δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση που βρίσκεται ενώπιον του κινήματος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ηγεσίας, η οικονομική περιστολή και οι διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις στελεχών, δημιουργούν ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο η επόμενη ημέρα του κόμματος, παραμένει ανοιχτή.