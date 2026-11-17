Η διαμαρτυρία, που ξεκίνησε με την προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών για τη διάνοιξη δρόμου προς τη μονάδα, συνεχίζεται, με πολίτες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς που έχουν γίνει.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η Ελένη Χαϊλή, εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής Μαζωτού, οι κάτοικοι που αντιδρούν παρέμειναν στον χώρο των εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ζητούν την παραίτηση του Κοινοτάρχη

Η εκπρόσωπος της ομάδας ανακοίνωσε ότι συγκεντρώθηκαν ήδη 500 υπογραφές κατοίκων που ζητούν την παραίτηση του Κοινοτάρχη Μαζωτού, υποστηρίζοντας ότι δεν εκπροσωπεί τις θέσεις τους.

Όπως ανέφερε, η συλλογή υπογραφών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχουν προσεγγιστεί όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας. Η κ. Χαϊλή υποστήριξε ότι η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη μονάδα είναι ιδιαίτερα έντονη, εκφράζοντας την άποψη ότι το έργο δεν θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στην περιοχή.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κοινοτάρχη ότι προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς, κατά την ίδια, να λάβει υπόψη τη βούληση των κατοίκων που αντιδρούν.

Πέρασαν τη νύχτα στο σημείο των εργασιών

Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν συγκεντρωθεί τη Δευτέρα στο σημείο όπου άρχισαν εργασίες για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς την προγραμματιζόμενη μονάδα αφαλάτωσης. Χρησιμοποίησαν ιδιωτικά οχήματα για να εμποδίσουν τη συνέχιση των εργασιών, ενώ ορισμένοι παρέμειναν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κινητοποίηση συνδέεται με την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση της μονάδας στην Πετούντα και με τις ανησυχίες που διατυπώνουν για τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας έχει εκφράσει προβληματισμό για ενδεχόμενη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής, ηχορύπανση και επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα.

Πρόκειται για ανησυχίες των διαμαρτυρόμενων κατοίκων και όχι για επιβεβαιωμένη διαπίστωση περιβαλλοντικής ζημιάς.

Απορρίπτουν τα αντισταθμιστικά μέτρα

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορά την προοπτική παραχώρησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην κοινότητα. Η κ. Χαϊλή ξεκαθάρισε ότι η ομάδα κατοίκων που εκπροσωπεί δεν επιθυμεί οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς θεωρεί ότι η προστασία της περιοχής δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα.

Σημειώνεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού αποφάσισε πρόσφατα, κατά πλειοψηφία, να αρχίσει συζητήσεις με την Κυβέρνηση για την παραχώρηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων σε σχέση με την υλοποίηση του έργου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της διαφωνίας ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και στην τοπική αρχή.

Έργο άνω των €92 εκατομμυρίων

Η σχεδιαζόμενη μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Πετούντας αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής, με στόχο την ενίσχυση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το κόστος της μονάδας αναμένεται να ξεπεράσει τα €92 εκατομμύρια, ενώ η προβλεπόμενη παραγωγική δυνατότητά της ανέρχεται σε 40.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται εντός του 2027.

Ωστόσο, οι σχεδιασμοί συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις στον Μαζωτό, με την ομάδα κατοίκων να ζητά ουσιαστική διαβούλευση και να έχει απευθύνει έκκληση για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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