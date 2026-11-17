Ήταν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, όταν άρμα μάχης γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου, σηματοδοτώντας τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών και των πολιτών που διεκδικούσαν ελευθερία και δημοκρατία.

Με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», χιλιάδες πολίτες τιμούν και φέτος τη μνήμη όσων αντιστάθηκαν στη χούντα. Οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στην Αθήνα, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι προσυγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 15:00.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην ελληνική πρωτεύουσα, με πέραν των 5000 αστυνομικών να επιστρατεύονται για την τήρηση της τάξης. Ελικόπτερο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα επιτηρούν από αέρος την πορεία, ενώ σε εφαρμογή τίθενται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται περιμετρικά των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Στην Κύπρο η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών θα πραγματοποιήσει πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία και θα ακολουθήσει εκδήλωση μνήμης και τιμής του πολυτεχνείου.

ΠΗΓΗ: Riknews.com