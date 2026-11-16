Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι με την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ολοκληρώνεται η μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα Υπουργεία.

Σύμφωνα με το σημείωμα που κατέθεσε στην Επιτροπή ο Υπουργός, ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2027 αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και τη συνέχιση της διαμόρφωσης του πλαισίου για τον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ορθολογική κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και τη διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, την προστασία της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, για τα έτη 2027, 2028 και 2029 οι δαπάνες ανέρχονται σε €998 εκ., €1.056 εκ. και €1.131 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό ύψους €956 εκ. το 2026. Παρουσιάζει αύξηση €42 εκ. για το 2027, περαιτέρω αύξηση €58 εκ. για το 2028 και ακόμη περαιτέρω αύξηση €75 εκ. για το 2029. Από τα ποσά αυτά εξαιρούνται οι δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ύψους €19εκ., €9εκ. και €5εκ. για τα έτη 2027, 2028 και 2029 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η αύξηση του 2027 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς κατά €38 εκ., και στην αύξηση των δαπανών για Παροχές, Χορηγίες, Σχέδια και Έργα κατά €4 εκ.

Εξάλλου, ο Υπουργός ανέφερε στην Επιτροπή, ότι στον Προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνονται πιστώσεις για ενημερωτικές εκστρατείες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, για αναλογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και ποσό €5,5 εκ. για τη συνέχιση, με εθνικούς πόρους, του έργου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» μετά τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Απασχόληση και αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας παραμένει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, είπε ο Υπουργός, με την ανεργία να παραμένει σταθερά κάτω από το 4% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026. Ο μέσος όρος εγγεγραμμένων ανέργων την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 ήταν 10.662 άτομα, ενώ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κοινοποιήθηκαν 27.333 κενές θέσεις και πραγματοποιήθηκαν 2.274 τοποθετήσεις.

Τα Σχέδια Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας για την πρόσληψη ανέργων γυναικών (1.257 συμμετοχές, έχει εξαντληθεί), νέων 15 - 29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (657 τοποθετήσεις), ανέργων άνω των 50 ετών (279), αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις (93), ατόμων με αναπηρία (121), ατόμων με χρόνιες παθήσεις (249) και αποφυλακισθέντων (126) θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και το 2027, είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά στο Σχέδιο Εργασιακής Αποκατάστασης Αποφυλακισθέντων, έκανε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι παρουσιάζει μειωμένη ως και καθόλου αξιοποίηση, ζητώντας απλοποίηση των διαδικασιών και εξέταση της δυνατότητας εργοδότησης στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Από την πλευρά της, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, ρώτησε τι γίνεται με την αντιμετώπιση της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών, κατά πόσο η Επιτροπή Ισότητας στην Εργασία εξακολουθεί να λειτουργεί και αν παρέχει πραγματική πρόσβαση σε αρωγή για θέματα διακρίσεων.

Εκ μέρους του Κινήματος Άλμα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ρώτησε τον Υπουργό πόσα πρόσωπα συμμετείχαν στα προγράμματα της ΑΑνΑΔ και πώς αξιολογείται η επίδραση των προγραμμάτων στην παραγωγικότητα.

Ο κ. Μιχαηλίδης και ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ρώτησαν, επίσης, γιατί παρατηρείται τόση μεγάλη διαφορά μεταξύ των κενών θέσεων και των τοποθετήσεων.

Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών

Σύμφωνα με τον Υπουργό, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026 παραλήφθηκαν 3.210 αιτήσεις εργοδοτών για την απασχόληση 21.057 υπηκόων τρίτων χωρών. «Στόχος για το 2027 είναι η διατήρηση γρήγορων και αξιόπιστων διαδικασιών, η επικαιροποίηση του Πλαισίου Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων και η περαιτέρω μηχανογράφηση των διαδικασιών», είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα στείλει γραπτώς στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ και το Άλμα αναφορικά με το πόσες από αυτές τις αιτήσεις εγκρίθηκαν και ποιους κλάδους αφορούν και στην ερώτηση της Βουλευτού του ΔΗΣΥ, Σάβιας Ορφανίδου για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην έγκριση αιτήσεων.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό «δεν θα εκλείψει», καθώς επικρατούν συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης.

Εξάλλου, ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια πάταξης της παράνομης εργασίας, ενώ πρόσθεσε ότι «σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βγάλει κακό όνομα η Κύπρος ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ξένων είναι απάνθρωπες ή ότι γίνεται trafficking».

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΕΛΑΜ, Μάριου Πελεκάνου, κατά πόσο ενημερώνονται οι εργοδότες όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου εργαζομένων τους, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου, σημείωσε ότι μέχρι τώρα η σχετική λειτουργία στο «ΕΡΓΑΝΗ» δεν ήταν διαθέσιμη, αλλά από την προηγούμενη βδομάδα και στο εξής θα είναι. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από την προηγούμενη βδομάδα εντοπίστηκαν 1580 περιπτώσεις εργαζομένων που άλλαξε το καθεστώς τους και δεν δικαιούνται να εργάζονται, για τους οποίους οι εργοδότες τους θα ενημερωθούν.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου ρώτησε τον Υπουργό πώς διασφαλίζεται ότι η παροχή εργασίας σε υπηκόους από τρίτες χώρες δεν είναι σε βάρος ντόπιων ή δεν λειτουργεί ως μέσο συμπίεσης των μισθών. Ρώτησε, επίσης, αν προηγείται ουσιαστικός έλεγχος για διαθεσιμότητα Κυπρίων για μία θέση εργασίας.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, απάντησε ότι πριν την έκδοση αδειών εργασίας προς υπηκόους τρίτων χωρών γίνεται έλεγχος της αγοράς εργασίας και "αν υπάρχει διαθέσιμος Κύπριος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων αποστέλλεται πρώτα αυτός και μετά παραχωρούνται άδειες". Επίσης, πρόσθεσε ότι αν δεν εργοδοτηθεί ο Κύπριος, δεν παραχωρείται άδεια στον εργοδότη για εργαζόμενο από τρίτη χώρα.

Επέκταση συλλογικών συμβάσεων, κατώτατος μισθός, μισθολογική διαφάνεια

Ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι το 2026 σηματοδοτήθηκε από την εφαρμογή δύο ιστορικών συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους, αναφερόμενος στη Μόνιμη Συμφωνία για την ΑΤΑ, με σταδιακή αποκατάσταση της καταβολής στο 100% και στην αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, με το σχετικό Διάταγμα που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, για το 2027, προτεραιότητα αποτελεί η ψήφιση των νομοσχεδίων εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, για τη μισθολογική διαφάνεια και για την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και η επέκταση των δικαιωμάτων αδειών και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στους ανάδοχους γονείς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, επισήμανε ότι η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων αποτελεί στοίχημα και ρώτησε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς έπρεπε να είχε ψηφιστεί σε νόμο εδώ και δύο χρόνια.

Απαντώντας, ο Υπουργός είπε ότι τα νομοσχέδια για τη μισθολογική διαφάνεια και για επαρκείς κατώτατους μισθούς βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και τέλος του Δεκέμβρη αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή. Επισήμανε ότι οι όποιες καθυστερήσεις προκύπτουν και λόγω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, έθεσε το ζήτημα του εθνικού κατώτατου μισθού και της ανάγκης για αξιοπρεπείς απολαβές, αλλά και της ανεργίας των νέων, «η οποία το 2025 ανήλθε στο 13,5% για τις ηλικίες 15 έως 24 ετών, τριπλάσιο από το γενικό ποσοστό ανεργίας», όπως είπε σε δηλώσεις του.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης ρώτησε πώς θα συνδεθεί ο κατώτατος μισθός με το πραγματικό κόστος ζωής και πώς προστατεύονται όσοι δεν παίρνουν ΑΤΑ. Επιπλέον, ζήτησε τα στοιχεία για τον μέσο και διάμεσο μισθό να παρουσιάζονται με και χωρίς τη συμμετοχή των λίγων μεγάλων ξένων εταιρειών που δίνουν πολύ ψηλούς μισθούς, «για να μη βγάζουμε λάθος συμπεράσματα».

Διατήρηση εργατικής ειρήνης

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διατηρεί τον κεντρικό του ρόλο στη διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης, ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 το Τμήμα χειρίστηκε 67 αιτήσεις μεσολάβησης που αφορούσαν 15.756 εργαζομένους, διενήργησε 1.188 επιθεωρήσεις εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, εξέτασε 879 παράπονα και ενημέρωσε πέραν των 32.000 εργοδοτών και εργαζομένων.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ζήτησε γραπτή ενημέρωση από το Υπουργείο για το τι γίνεται με το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, σημειώνοντας ότι το ΔΣ περιφρονεί αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας για εργασιακά ζητήματα.

Επιπλέον, ρώτησε τι γίνεται με το ΔΣ της ΑΑνΑΔ, κάνοντας λόγο για σύγκρουση συμφέροντος από την τοποθέτηση στο ΔΣ μελών του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, καθώς προσφέρουν ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία για την αδήλωτη εργασία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ρωτώντας αν υπάρχει εκτίμηση του ποσού που χάθηκε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξαιτίας της αδήλωτης εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ρώτησε σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις κατά τις επιθεωρήσεις εργασίας και πόσες από αυτές αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Ρώτησε, επίσης, τι κυρώσεις επιβλήθηκαν και ποιος ήταν ο μέσος χρόνος εξέτασης των παραπόνων.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, ρώτησε κατά πόσο το κράτος έχει εισπράξει τις κοινωνικές ασφαλίσεις που χρωστούσαν όσοι εργοδότες συνελήφθησαν για αδήλωτη εργασία.

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Ο δείκτης εργατικών ατυχημάτων συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ανέφερε ο Υπουργός, με μείωση 7,2% το 2025 και σωρευτική μείωση 32% την περίοδο 2020 - 2025, ως αποτέλεσμα και των στοχευμένων εκστρατειών επιθεωρήσεων (4.871 επιθεωρήσεις το 2025, 65% στις κατασκευές) για την πρόληψη των πτώσεων από ύψος και της θερμικής καταπόνησης.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων για το 2027 είναι και η εποπτεία των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενόψει της μετάβασης σε παραγωγή στην κυπριακή ΑΟΖ, ανέφερε ο Υπουργός.

Ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσες επιχειρήσεις καταγγέλθηκαν και πόσες καταδίκες υπήρξαν, με τον Υπουργό να αναφέρει ότι θα στείλει τις απαντήσεις γραπτώς.

Εξέταση αιτήσεων για επιδόματα

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ρώτησε τον Υπουργό αν το προσεχές διάστημα αναμένονται αλλαγές στα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του κόμματος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, είπε ότι «θέσαμε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εργαζόμενων γονέων, την περαιτέρω επέκταση της άδειας μητρότητας και πατρότητας και τον εκσυγχρονισμού και του υπολογισμού του επιδόματος».

Επίσης, οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, έθεσαν το ζήτημα της στήριξης των οικογενειών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες και αναγκάζονται να απουσιάζουν από την εργασία τους για θεραπείες και νοσηλείες.

«Οι γονείς που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους, για να στηρίξουν τα παιδιά τους που νοσηλεύονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, πρέπει να έχουν δικαίωμα σε αυξημένη γονική άδεια, αλλά να έχουν και το δικαίωμα να μπορούν να τη λάβουν συνεχόμενη, για όσο καιρό τα παιδιά της νοσηλεύονται», εξήγησε ο κ. Αποστόλου σε δηλώσεις του.

Ο Υπουργός απάντησε ότι εντός του 2027 θα προχωρήσει με αναλογιστική μελέτη και για την άδεια πατρότητας και για τη γονική άδεια, για την οποία προωθείται η άρση περιορισμών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, η Αργεντούλα Ιωάννου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Γιάννης Λαούρης ζήτησαν στοιχεία για τις καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για τα επιδόματα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αντίθετα, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, κατέθεσε την ικανοποίησή του προς τον Υπουργό για το γεγονός ότι οι χρόνοι ανταπόκρισης του Υπουργείου έχουν μειωθεί κατά πολύ. «Υπάρχουν κάποια ζητήματα με συγκεκριμένα επιδόματα, όπως η άδεια μητρότητας, που χρειαζόμαστε περαιτέρω βελτίωση», σημείωσε σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι «υπάρχει αναγνώριση από το Υπουργείο και θα βελτιωθούν και αυτά το αμέσως επόμενο διάστημα».

Ο Υπουργός επεσήμανε την υποστελέχωση σε κάποια τμήματα Υπουργείου, σημειώνοντας ότι ζήτησε με εγκύκλιο προς όλα τα τμήματα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υπερωριακή εργασία, προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι χρόνοι αξιολόγησης των αιτήσεων.

Σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, ρώτησε, επίσης, τον Υπουργό, ποιο είναι το σημερινό ύψος των οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και κατά πόσο η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2026 ήταν αποτελεσματική.

Σχετική ερώτηση κατατέθηκε και από τους Βουλευτές του ΕΛΑΜ, με τον Υπουργό να απαντά ότι το τρέχον σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι το τρίτο που προκηρύσσεται. Σημείωσε ότι τα σχέδια προέκυψαν κάθε φορά μετά από κάποια κρίση, είτε του 2013, είτε της πανδημίας, είτε της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης και ότι αυτά βοηθούν και το Ταμείο και τους ιδιώτες.

Για το τελευταίο σχέδιο, επισήμανε ότι δεν επιδείχτηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το συνολικό χρέος όσων υπέβαλαν αίτηση ανέρχεται στα €118 εκ., και η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων εξετάστηκε και πληροί τα κριτήρια. Ο Υπουργός υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να μη γίνεται κατάχρηση.