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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα αλλά σου λείπουν τα χρήματα; Έρχεται νέο κυβερνητικό σχέδιο στήριξης στην Κύπρο - Ποιους αφορά

 16.11.2026 - 18:30
Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα αλλά σου λείπουν τα χρήματα; Έρχεται νέο κυβερνητικό σχέδιο στήριξης στην Κύπρο - Ποιους αφορά

Ένα νέο εκσυγχρονισμένο Σχέδιο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, ενώ το 2027 αναμένεται νέα προκήρυξη σχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «SHE MEANS BUSINESS – Γυναίκες που δημιουργούν. Γυναίκες που επιχειρούν. Γυναίκες που αλλάζουν», που διοργανώνει το Υπουργείο με αφορμή την Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι «δίνουμε τον λόγο σε γυναίκες που τόλμησαν να κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα, που δημιούργησαν και ανέπτυξαν τις δικές τους επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και αξιοποιώντας ευκαιρίες».

Είπε επίσης ότι «η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με την ισότητα των ευκαιριών και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας. Όταν περισσότερες γυναίκες μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ιδέες τους, διευρύνεται η παραγωγική βάση της οικονομίας και δημιουργούνται νέες προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης».

Πρόσθεσε ότι, προκειμένου μια επιχειρηματική ιδέα να γίνει βιώσιμη δραστηριότητα, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση, κατάλληλες δεξιότητες και δυνατότητες συνεργασίας. «Χρειάζεται επίσης μια δημόσια διοίκηση που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, με σαφείς διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία» ανέφερε προσθέτοντας ότι για τις γυναίκες, η προσπάθεια αυτή μπορεί να συνοδεύεται από πρόσθετα εμπόδια: στερεότυπα για τον ρόλο τους, δυσκολίες πρόσβασης σε επαγγελματικά δίκτυα και άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας. «Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις συνθήκες όταν συζητούμε για ουσιαστικά ίσες ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα».

Σε σχέση με τα σχέδια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας ο Υπουργός ανέφερε ενδεικτικά το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021–2027, προκηρύχθηκε δύο φορές, το 2021 και το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. «Πρόκειται για ένα εργαλείο στήριξης των νέων, αλλά και των γυναικών που επιδιώκουν να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα μέσω των γνώσεων, των ταλέντων και των εμπειριών τους σε μια βιώσιμη επιχείρηση», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο προωθεί ένα νέο εκσυγχρονισμένο Σχέδιο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων ηλικίας 18-35 ετών για ανάπτυξη μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι το νέο αυτό σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και προβλέπει απλούστερες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και διαχείρισής του.

Επισήμανε ότι για το 2027 αναμένεται νέα προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, για τη στήριξη επενδύσεων σε τεχνολογία και τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Είπε επίσης ότι το Υπουργείο προχωρεί στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των σχεδίων χορηγιών, και στην ενίσχυση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων πληρωμής, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και την ταχύτερη καταβολή των χορηγιών. Αναφέρθηκε παράλληλα στη σημασία της δυνατότητας για μια επιχείρηση, να αναζητήσει συνεργασίες και πελάτες πέρα από την κυπριακή αγορά μέσα από συμμετοχές σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, δράσεις δικτύωσης και προβολής.

Ο κ. Δαμιανός ευχαρίστησε επίσης την κ. Αθηνά Κωνσταντίνου, την Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου και την κ. Μοδεστούλα Παπαϊωάννου, οι εμπειρίες των οποίων «από τη διεθνή συμβουλευτική και την οικονομική εκπαίδευση, στη στήριξη επιχειρήσεων και στην προσχολική αγωγή» όπως ανέφερε «αναδεικνύουν το εύρος των πεδίων στα οποία οι γυναίκες δημιουργούν και αναλαμβάνουν ευθύνη».

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