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ΥΓΕΙΑ

Το παιδί σας έχει πυρετό; Τα συχνότερα λάθη των γονιών

 16.11.2026 - 15:47
Το παιδί σας έχει πυρετό; Τα συχνότερα λάθη των γονιών

Μόλις το θερμόμετρο δείξει 38°C, πολλοί γονείς σπεύδουν να δώσουν αντιπυρετικό, με στόχο να επανέλθει γρήγορα η θερμοκρασία στο φυσιολογικό. Είναι, όμως, πάντα απαραίτητο;

Ο πυρετός αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στις λοιμώξεις. Αντίθετα με την ανησυχία των γονιών, δεν χρειάζεται πάντοτε φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Νοσοκομείου Παίδων C.S. Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, στην οποία συμμετείχαν 1.376 γονείς παιδιών έως 12 ετών, ένας στους τρεις θα χορηγούσε αντιπυρετικό ακόμη και για θερμοκρασία κάτω των 38°C. Οι μισοί θα έδιναν φάρμακο για πυρετό μεταξύ 38°C και 38,8°C, ενώ ένας στους τέσσερις θα χορηγούσε επιπλέον δόση προληπτικά, για να μην επανεμφανιστεί ο πυρετός.

Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς;


1. Δίνουν αντιπυρετικό μόλις ανέβει η θερμοκρασία

Ο στόχος της αντιπυρετικής αγωγής δεν είναι να επαναφέρει υποχρεωτικά τη θερμοκρασία στους 36,6°C, αλλά να ανακουφίσει το παιδί από τη δυσφορία. Ένα παιδί που έχει πυρετό, αλλά παραμένει δραστήριο, πίνει υγρά και αισθάνεται σχετικά καλά, μπορεί να μη χρειάζεται άμεσα φάρμακο. «Ορισμένοι γονείς σπεύδουν να δώσουν φάρμακα, ωστόσο η άμεση μείωση του πυρετού δεν επιταχύνει την ανάρρωση από την ασθένεια», εξηγεί η δρ. Susan Woolford, παιδίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων C.S. Mott.

2. Χορηγούν αντιπυρετικά προληπτικά

Η επανεμφάνιση του πυρετού όταν περάσει η δράση του φαρμάκου είναι συνηθισμένη κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης. Η προληπτική χορήγηση επιπλέον δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική χρήση φαρμάκων και ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη πρέπει να χορηγούνται στη σωστή δόση, ανάλογα με το βάρος του παιδιού, τηρώντας τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Η εναλλαγή αντιπυρετικών χωρίς ιατρική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο λαθών.

3. Μετρούν λανθασμένα τη θερμοκρασία

Η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν μετριέται από το μέτωπο, τη μασχάλη, το αυτί ή το ορθό. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις οι μισοί γονείς γνώριζαν με βεβαιότητα ότι η μέθοδος μέτρησης επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Η δρ. Woolford τονίζει ότι το θερμόμετρο πρέπει να είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4. Κοιτούν μόνο το θερμόμετρο και όχι το παιδί

Η γενική κατάσταση του παιδιού είναι συχνά σημαντικότερη από τον αριθμό που δείχνει το θερμόμετρο. Οι γονείς πρέπει να παρατηρούν αν το παιδί ανταποκρίνεται φυσιολογικά, πίνει υγρά, αναπνέει άνετα και διατηρεί τη συνηθισμένη συμπεριφορά του.

Δυσκολία στην αναπνοή, έντονη υπνηλία, σπασμοί ή εξάνθημα που δεν υποχωρεί με την πίεση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

5. Παραμελούν τα απλά μέτρα ανακούφισης

Η επαρκής ενυδάτωση, τα ελαφριά ρούχα, η ξεκούραση και η ευχάριστη θερμοκρασία στο δωμάτιο βοηθούν το παιδί να αισθανθεί καλύτερα. Αντίθετα, το υπερβολικό σκέπασμα, τα παγωμένα μπάνια και οι εντριβές με οινόπνευμα πρέπει να αποφεύγονται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα βρέφη κάτω των τριών μηνών: θερμοκρασία 38°C ή υψηλότερη απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση. Επικοινωνία με τον παιδίατρο χρειάζεται επίσης όταν ο πυρετός επιμένει, το παιδί παρουσιάζει σημάδια αφυδάτωσης ή η κατάστασή του επιδεινώνεται.

Το ζητούμενο, τελικά, δεν είναι να πέσει ο πυρετός με κάθε κόστος, αλλά να ανακουφιστεί το παιδί με ασφάλεια και να αναγνωριστούν έγκαιρα τα συμπτώματα που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ygeiamou.gr

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