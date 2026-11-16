Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, αναφέρθηκε στην πορεία των ερευνών, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, τα οποία απέκλεισαν τις σκηνές για τη διενέργεια εξετάσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλεξε διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές και άλλες εξετάσεις. Ωστόσο, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα παραμένει άφαντο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για μαχαίρι.

«Έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα τύχουν επιστημονικών και άλλων εξετάσεων. Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το φονικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βύρωνος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι νέες εξετάσεις θα αποφέρουν αποτελέσματα.

Τα ίχνη αίματος οδήγησαν στο διαμέρισμα

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης είχαν τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δεύτερη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε κοντινό δρόμο, άφησε πίσω της κηλίδες αίματος που συνέβαλαν στον εντοπισμό του διαμερίσματος πρώτου ορόφου, όπου βρέθηκε νεκρή η 44χρονη.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι ανακριτικές Αρχές είχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο υποστατικό, ενώ τα ίχνη αίματος αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό της σκηνής.

Κρίσιμη η κατάθεση της τραυματισμένης γυναίκας

Στο μεταξύ, η δεύτερη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στους ανακριτές, οι οποίοι αναμένουν τη βελτίωση της υγείας της, καθώς η μαρτυρία της ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό της 44χρονης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο μικροσκόπιο οι μαρτυρίες για φωνές

Οι ανακριτές εξετάζουν και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ακούστηκαν φωνές από την περιοχή όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος, έχουν ήδη ληφθεί αρκετές καταθέσεις, οι οποίες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

«Όλες οι πληροφορίες και όλες οι καταθέσεις μαζί με τα τεκμήρια αξιολογούνται για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έγινε», σημείωσε.

Βασικός στόχος των ερευνών παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, καθώς και ο εντοπισμός του δράστη ή των δραστών.

Τι απαντά η Αστυνομία για το φερόμενο ινστιτούτο μασάζ

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της χρήσης του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκε η νεκρή γυναίκα.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι ο χώρος λειτουργούσε ως παράνομο ινστιτούτο μασάζ, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

«Είναι αντικείμενο της διερεύνησης το πώς χρησιμοποιείται ακριβώς το διαμέρισμα», ανέφερε, εξηγώντας ότι έχουν εντοπιστεί αντικείμενα που δημιουργούν ορισμένες ενδείξεις για τη χρήση του υποστατικού.

«Όλα είναι στη σφαίρα της διερεύνησης», υπογράμμισε ο κ. Βύρωνος, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση των μαρτυριών και των επιστημονικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.