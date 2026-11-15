Νέο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Πυκνή τροχαία κίνηση στη Λεμεσό

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά τον Άγιο Τύχωνα, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω οδικής σύγκρουσης.

Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν το όχημά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας στην περιοχή.

Νεότερη ενημέρωση

Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά τον Άγιο Τύχωνα, με κατεύθυνση προς Λευκωσία η οποία είχε κλείσει λόγω οδικής σύγκρουσης έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ωστόσο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.