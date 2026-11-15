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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

 15.11.2026 - 11:07
Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να καθορίσει ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, εφόσον υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι εφικτή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος να φοβάται, γιατί περί φόβου πρόκειται, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλοι θα κριθούν μέσα από τη στάση τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Αναμένει ημερομηνία για την τριμερή

Αναφερόμενος στην προοπτική διεξαγωγής τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και αναμένει τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως σημείωσε, μόλις κοινοποιηθεί η ημερομηνία, η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανταποκριθεί θετικά, ενώ διευκρίνισε ότι ο καθορισμός της εξαρτάται αποκλειστικά από τον ΓΓ των ΗΕ.

Σε σχέση με την ατζέντα της τριμερούς, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η συζήτηση που άρχισε στην Κύπρο, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία.

Ερωτηθείς κατά πόσο ενδέχεται να ανακοινωθεί το άνοιγμα και άλλων οδοφραγμάτων στο πλαίσιο της συνάντησης, δεν προχώρησε σε σχετική αναφορά, επαναλαμβάνοντας τους τρεις βασικούς άξονες της συζήτησης.

Τα 19 σημεία και η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσιοποίηση στον ελληνοκυπριακό Τύπο των 19 σημείων που υπέβαλε, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν ενήμεροι από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα σημεία είχαν υποβληθεί στην τουρκοκυπριακή πλευρά πριν από τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, σημειώνοντας ότι όλοι γνώριζαν το περιεχόμενό τους από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

«Έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες ιδέες σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ. Επιδιώκουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο ξεκάθαρός μας στόχος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετέφερε την ίδια θέση και στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ κατά την πρόσφατη επικοινωνία τους.

Το μήνυμα με αφορμή την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη με αφορμή την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη θέση ότι η πραγματική πολιτική βούληση αποτελεί προϋπόθεση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Υπενθύμισε ότι η διεθνής κοινότητα έκρινε παράνομη την ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν από 43 χρόνια, καλώντας όλα τα κράτη να μην αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με αυτό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας και τις θέσεις που εκφράζονται υπέρ της λύσης δύο κρατών, η στάση της διεθνούς κοινότητας παραμένει ξεκάθαρη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως του μόνου διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους στο νησί, μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας επηρεάζει και την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης της πατρίδας.

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