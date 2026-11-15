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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμάζεστε για περίπατο; Πάρτε ομπρέλα - Ισχυροί άνεμοι στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα

 15.11.2026 - 07:21
Ετοιμάζεστε για περίπατο; Πάρτε ομπρέλα - Ισχυροί άνεμοι στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να καθορίσει ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση.

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