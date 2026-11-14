Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αυξημένης ασφαλείας (σ.σ. όπως συνέβη στην περίπτωση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ).

Η ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη υψηλόβαθμους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, υποστηρίζει ότι η Μοσάντ διαβίβασε στη CIA συγκεκριμένες πληροφορίες για το φερόμενο σχέδιο, έπειτα από αίτημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να διερευνηθεί και να επαληθευτεί η απειλή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα προστασίας. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, στοιχεία για τον ακριβή χαρακτήρα της απειλής, τον πιθανό χρόνο εκδήλωσης της επίθεσης ή τον βαθμό επιχειρησιακής προετοιμασίας που ενδεχομένως έχει διαπιστωθεί.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω ενός προηγούμενου που είχε καταγράψει το Reuters τον περασμένο Αύγουστο και το οποίο ανέδειξε τις διαφορετικές εκτιμήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις απειλές κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου.

Ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ αποκαλύπτει ισραηλινό δημοσίευμα: Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ στη CIA και το προηγούμενο με το Air Force One

Το προηγούμενο του Αυγούστου και οι αμφιβολίες της CIA

Στις 13 Αυγούστου 2026, το Reuters αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ για ενδεχόμενα ιρανικά σχέδια δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, η CIA και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν καταφέρει να επαληθεύσουν ανεξάρτητα αρκετές από τις συγκεκριμένες απειλές.

Οι ισραηλινές προειδοποιήσεις περιλάμβαναν διαφορετικά σενάρια επιθέσεων, από τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή μέχρι την πιθανότητα επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Οι πληροφορίες άρχισαν να διαβιβάζονται πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, και εντάθηκαν πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026.

Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε την επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο ότι υπήρχαν πληροφορίες για ενδεχόμενη ιρανική απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και με τη χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου κατά του προεδρικού αεροσκάφους.

Ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ αποκαλύπτει ισραηλινό δημοσίευμα: Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ στη CIA και το προηγούμενο με το Air Force One

Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν επιβεβαιώσει την απειλή, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησε σε μία εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά από το Air Force One σε διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος, με το οποίο αναχώρησε από την Τουρκία.

Το Reuters αποκάλυψε επίσης ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο ισραηλινό σενάριο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν ότι, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, η CIA είχε αξιολογήσει με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας ορισμένες από τις ισραηλινές πληροφορίες για απειλές κατά του Τραμπ.

Το ζήτημα δεν περιοριζόταν στην αξιοπιστία μιας μεμονωμένης προειδοποίησης. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει προβληματισμό για το κατά πόσον ορισμένες πληροφορίες που διαβίβαζε το Ισραήλ αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην ενημέρωση της Ουάσινγκτον ή μπορούσαν παράλληλα να επηρεάσουν τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή πλευρά απέρριψε τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες των υπηρεσιών της για να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική.

Η νέα προειδοποίηση και η παρουσία του αρχηγού της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον

Οι σημερινές πληροφορίες δημοσιοποιούνται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες του Axios, στο πρόγραμμα των επαφών του περιλαμβάνεται συνάντηση με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ αναφέρεται και πιθανή συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι επαφές πραγματοποιούνται, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Δεν υπάρχουν, πάντως, επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν ευθέως την επίσκεψη του Γκόφμαν με τη συγκεκριμένη προειδοποίηση για επίθεση με drones.

Η χρονική σύμπτωση επαναφέρει ένα ζήτημα που είχε αναδείξει η έρευνα του Reuters τον Αύγουστο: τη σημασία της ανεξάρτητης αξιολόγησης των πληροφοριών που διαβιβάζονται μεταξύ δύο στενά συνεργαζόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις τους δεν έχουν κατ' ανάγκη ταυτόσημες εκτιμήσεις για την αντιμετώπιση μιας περιφερειακής κρίσης.

Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών έχει εδώ και χρόνια αξιολογήσει ότι το Ιράν επιδιώκει αντίποινα για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιχείρηση τον Ιανουάριο του 2020, κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Ιρανικό σχέδιο επίθεσης με drones κατά του Τραμπ αποκαλύπτει ισραηλινό δημοσίευμα: Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ στη CIA και το προηγούμενο με το Air Force One



Η ύπαρξη αυτής της διαχρονικής απειλής, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι κάθε νέα πληροφορία για συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας έχει επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η CIA έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις νέες πληροφορίες περί ιρανικού σχεδίου επίθεσης με drones ή τη μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους ανεξάρτητα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες της Μοσάντ ή εάν πρόκειται για μία ακόμη προειδοποίηση που αντιμετωπίζεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, χωρίς να έχει αποδειχθεί η ύπαρξη συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη απόπειρα επίθεσης κατά της αμερικανικής ηγεσίας θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον, σε μία περίοδο κατά την οποία το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν παραμένει ανοιχτό, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην προκρίνει μια νέα καταφυγή στα όπλα.

Πηγή: protothema.gr