Ανοιξε ο εναέριος χώρος των ΗΠΑ μετά από 4,5 ώρες - Γιατί έγινε εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη

Η εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ ελήφθη στις 15:36 το απόγευμα της Παρασκευής (22:36 στην Κύπρο). Το μέτρο ήρθη σχεδόν πέντε ώρες αργότερα, στις 20:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα).

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά την οποία ανέφεραν πως η απόφαση να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται γενναία χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του. «Ο πρόεδρος έχει ζητήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «κυβερνοεπίθεση». Απαιτείται «εκσυγχρονισμός» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τόνισε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, εκτιμώντας πως θα κοστίσει «περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Μετά την άρση της απαγόρευσης, αμερικανικές εταιρείες, άρχισαν σταδιακά να αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη τους άρχισαν ξανά να πετούν έπειτα από διαβουλεύσεις με την FFA. Μεταξύ αυτών η American Airlines, η Southwest Airlines και η United Airlines.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ενημέρωσε πως ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από τις 42 χώρες-μέλη του προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) λόγω των προβλημάτων στις επικοινωνίες που έπληξαν τα κέντρα ελέγχου εναέρια κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ταλανίζεται από τεχνικές βλάβες, προβλήματα επικοινωνιών και ελλείψεις ελεγκτών, την ώρα που η FAA προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες υποδομές. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ηταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,REUTERS,AFP