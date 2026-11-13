Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο προσγείωσης.

Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph.

Δείτε βίντεο:

Οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.



Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ έχει ενημερωθεί και η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).



Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνεργαζόμαστε με την AAIB στην έρευνά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα