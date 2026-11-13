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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Θανατική ανάκριση στη Βρετανία για τον 2χρονο που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

 13.11.2026 - 12:59
Τραγωδία στην Πάφο: Θανατική ανάκριση στη Βρετανία για τον 2χρονο που έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

Θανατική ανάκριση ξεκινά στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον θάνατο του 2χρονου αγοριού, το οποίο έπεσε από παράθυρο του τέταρτου ορόφου ξενοδοχείου στην Πάφο, ατύχημα για το οποίο ο πατέρας του καταδικάστηκε στην Κύπρο με €3,000 πρόστιμο.

Σύμφωνα με το ΒΒC, ανοίχθηκε την Παρασκευή και αναβλήθηκε για τις 6 Ιανουαρίου η θανατική ανάκριση για τον θάνατο στις 12 Ιουλίου του 2χρονου Τζάξον Φόστερ.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής της κομητείας Έσσεξ, Λίνκολν Μπρουκς, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα τραγική», ενώ ως προσωρινή αιτία θανάτου καταγράφηκαν «σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και στα ζωτικά όργανα», συνεπεία πτώσης από ύψος, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Όπως ανέφερε, η πλήρης θανατική ανάκριση θα διεξαχθεί στις 6 Ιανουαρίου, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του παιδιού.

Ο 37χρονος πατέρας του αγοριού, Τζόσουα Φόστερ, είχε καταδικαστεί τον Οκτώβριο από δικαστήριο στην Πάφο σε πρόστιμο ύψους €3.000, αφού παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τον θάνατο του γιου του μέσω απερίσκεπτης, επιπόλαιης ή επικίνδυνης πράξης, αναφέρει το δημοσίευμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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