Πάρτι στα social media για το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft - Βίντεο και memes κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Την ώρα που η τεχνική βλάβη καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση σε επαγγελματικά email και διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Outlook και Teams, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από χιουμοριστικές αναρτήσεις, memes και βίντεο εργαζομένων που πανηγύριζαν για την απρόσμενη διακοπή.

Το γεγονός ότι η κατάρρευση των υπηρεσιών της Microsoft συνέπεσε με την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση στους χρήστες, οι οποίοι έσπευσαν να αστειευτούν ότι η θεωρητικά γρουσούζικη ημέρα αποδείχθηκε τελικά η πιο τυχερή της εβδομάδας.

«Το Outlook δεν λειτουργεί, το Teams έχει προβλήματα, το Microsoft 365 καταρρέει. Κλείστε τα λάπτοπ σας, απολαύστε την ημέρα και τα λέμε τη Δευτέρα», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης του X, συνοψίζοντας το κλίμα που επικρατεί στο διαδίκτυο.

Άλλοι προχώρησαν ακόμη περισσότερο, απευθυνόμενοι με χιουμοριστική διάθεση στους μηχανικούς της Microsoft που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

«Μην πιέζεστε υπερβολικά. Η υγεία σας είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε προθεσμία. Πάρτε ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, ξεκουραστείτε και επιστρέψτε ανανεωμένοι τη Δευτέρα. Τα 400 αδιάβαστα email δεν πρόκειται να πάνε πουθενά», ανέφερε μία από τις αναρτήσεις που έγιναν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, άλλοι χρήστες προέτρεπαν τους τεχνικούς να μη βιαστούν να επιδιορθώσουν το Outlook, ενώ κάποιοι ζητούσαν να σταματήσει εντελώς να λειτουργεί και το Teams, ώστε να απαλλαγούν και από τις επαγγελματικές συναντήσεις.

Ξεχωριστή θέση στις διαδικτυακές αντιδράσεις έχουν και τα αστεία για την εξάρτηση των εργαζομένων από τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Χθες: Ελπίζω αυτό το email να σας βρίσκει καλά. Σήμερα: Ελπίζω αυτό το email να σας βρίσκει», έγραψε ένας χρήστης, σατιρίζοντας την αδυναμία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ένας άλλος σχολίασε ότι, αφού το Outlook σταμάτησε να λειτουργεί λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιστρέψει πριν από τον Ιανουάριο.

Στην Αυστραλία, εργαζόμενος αστειεύτηκε ότι η βλάβη τούς αναγκάζει να επιστρέψουν σε πιο παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας: «Όλα γίνονται με SMS και τηλεφωνήματα σήμερα. Φαίνεται πως θα χρειαστεί να μιλήσουμε με ανθρώπους μέχρι να διορθώσει η Microsoft τα email».

Από το διαδικτυακό πάρτι δεν έλειψαν ούτε οι αναφορές στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Χρήστες σχολίασαν ότι πρόλαβαν να ζήσουν ακόμη ένα παγκόσμιο blackout της Microsoft πριν από την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA 6.

Η Microsoft προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη σε 74 χώρες

Πίσω από τα memes, πάντως, βρίσκεται μια εκτεταμένη τεχνική δυσλειτουργία που έχει επηρεάσει υπηρεσίες όπως το Outlook, το Teams, το Copilot και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365, προκαλώντας προβλήματα σε τουλάχιστον 74 χώρες.

Το πρωί της Παρασκευής (13/11) η Microsoft ανακοίνωσε ότι καταγράφονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις των τεχνικών της, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Η εταιρεία επιχειρεί να αυξήσει τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ και να ανακατανείμει την κίνηση του δικτύου, καθώς ορισμένοι διακομιστές παρουσιάζουν εκ νέου δυσλειτουργίες όταν δέχονται τον κανονικό όγκο αιτημάτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, προβλήματα καταγράφηκαν από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Ιαπωνία και την Ινδία, επηρεάζοντας ακόμη και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών.

Και ενώ οι τεχνικοί της Microsoft συνεχίζουν την προσπάθεια αποκατάστασης, στα social media το αίτημα αρκετών εργαζομένων παραμένει, έστω και για πλάκα, το ίδιο: να μη βιαστούν ιδιαίτερα, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η Παρασκευή.

Protothema.gr