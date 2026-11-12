«Έπεσαν» Outlook, Microsoft 365 και Teams: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας

Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη
Σε αναμονή των ημερομηνιών που θα προτείνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, βρίσκεται η Λευκωσία για την πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Την ίδια ώρα, η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτηρίζει «διπλωματική απρέπεια» την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο για το Κλίμα στην Αττάλεια.