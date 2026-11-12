«Έπεσαν» Outlook, Microsoft 365 και Teams: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας

Οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook ξεπέρασαν τις 130.000 στις 20:27 ώρα Κύπρου. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 46.000 αναφορές για προβλήματα στο Microsoft 365 και περίπου 3.000 για δυσκολίες πρόσβασης στο Teams.

Οι αριθμοί αφορούν αναφορές προβλημάτων και δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη το σύνολο των χρηστών που επηρεάζονται. Το Downdetector συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές πηγές για να παρακολουθεί διακοπές υπηρεσιών.

Η Microsoft είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι αποκατέστησε δυσλειτουργία του Teams στη Βόρεια Αμερική και ότι οι επιπτώσεις είχαν αντιμετωπιστεί πλήρως.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάζει τη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών Microsoft 365 και για χρήστες σε άλλες περιοχές.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Πηγή: Reuters/Athens Voice