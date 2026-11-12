Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Έπεσαν» Outlook, Microsoft 365 και Teams: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας
ΔΙΕΘΝΗ

«Έπεσαν» Outlook, Microsoft 365 και Teams: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας

 12.11.2026 - 22:39
«Έπεσαν» Outlook, Microsoft 365 και Teams: Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας

Εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των Outlook, Microsoft 365 και Teams ανέφεραν την Πέμπτη χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την πλατφόρμα καταγραφής διακοπών Downdetector.

Οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook ξεπέρασαν τις 130.000 στις 20:27 ώρα Κύπρου. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 46.000 αναφορές για προβλήματα στο Microsoft 365 και περίπου 3.000 για δυσκολίες πρόσβασης στο Teams.

Οι αριθμοί αφορούν αναφορές προβλημάτων και δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη το σύνολο των χρηστών που επηρεάζονται. Το Downdetector συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές πηγές για να παρακολουθεί διακοπές υπηρεσιών.

Η Microsoft είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι αποκατέστησε δυσλειτουργία του Teams στη Βόρεια Αμερική και ότι οι επιπτώσεις είχαν αντιμετωπιστεί πλήρως.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάζει τη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών Microsoft 365 και για χρήστες σε άλλες περιοχές.

Πηγή: Reuters/Athens Voice

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασθενοφόρο πήγε να παραλάβει τραυματία και εγκλωβίστηκε – Επιστρατεύτηκε δεύτερο
Σοβαρή καταγγελία σε βάρος στρατιωτικού - Κατηγορείται για βιασμό γυναίκας συναδέλφου του
ΑΗΚ: Νέα αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Νοέμβριο – Γιατί «ανεβαίνουν» οι λογαριασμοί
Θλίψη στον ΑΠΟΕΛ: Έφυγε από τη ζωή γνωστός οπαδός του -Δείτε φωτογραφία
Black Friday στη Zara: Τα φορέματα για τις γιορτές που αγοράζουν φέτος οι fashionistas – Από 29,95 έως 49,95 ευρώ
Ανάσα για τους οδηγούς: «Πέφτουν» οι τιμές στις αντλίες – Πόσα σεντ μειώθηκαν βενζίνη και πετρέλαιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί - Άραγε είσαι ο νικητής της αποψινής κλήρωσης;

 12.11.2026 - 22:14
Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Σε αναμονή των ημερομηνιών που θα προτείνει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, βρίσκεται η Λευκωσία για την πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Την ίδια ώρα, η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτηρίζει «διπλωματική απρέπεια» την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο για το Κλίμα στην Αττάλεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

  •  12.11.2026 - 21:22
Θετική ανταπόκριση Carney στην πρόσκληση Χριστοδουλίδη – Τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες

Θετική ανταπόκριση Carney στην πρόσκληση Χριστοδουλίδη – Τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες

  •  12.11.2026 - 20:02
Συμβόλαιο θανάτου €800.000 στη Λεμεσό: Το Ντουμπάι, τα εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και το σχέδιο δολοφονίας πρώην βαρυποινίτη

Συμβόλαιο θανάτου €800.000 στη Λεμεσό: Το Ντουμπάι, τα εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και το σχέδιο δολοφονίας πρώην βαρυποινίτη

  •  12.11.2026 - 22:59
Υπόθεση απόρρητων εγγράφων στις Φυλακές: Οι μαύρες τσάντες, το σακάκι και η απάντηση που έμεινε στη μνήμη δεσμοφύλακα

Υπόθεση απόρρητων εγγράφων στις Φυλακές: Οι μαύρες τσάντες, το σακάκι και η απάντηση που έμεινε στη μνήμη δεσμοφύλακα

  •  12.11.2026 - 19:54
Συναγερμός στο δάσος της Πάφου: Αγνοείται 60χρονος που πήγε για μανιτάρια – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός στο δάσος της Πάφου: Αγνοείται 60χρονος που πήγε για μανιτάρια – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

  •  12.11.2026 - 22:05
Υπόθεση τρομοκρατίας στην Κύπρο: Στις 25 Νοεμβρίου η απόφαση για τον 33χρονο – Ενδέχεται να καταθέσει εναντίον των άλλων τεσσάρων

Υπόθεση τρομοκρατίας στην Κύπρο: Στις 25 Νοεμβρίου η απόφαση για τον 33χρονο – Ενδέχεται να καταθέσει εναντίον των άλλων τεσσάρων

  •  12.11.2026 - 19:15
«Έγιναν καθόλα νομότυπα» – Το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς για σκάνδαλο στις προσλήψεις

«Έγιναν καθόλα νομότυπα» – Το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς για σκάνδαλο στις προσλήψεις

  •  12.11.2026 - 19:36
Άντεξε στην πίεση η Εθνική μας, πήρε τον βαθμό, κλείδωσε τη 2η θέση και... περιμένει!

Άντεξε στην πίεση η Εθνική μας, πήρε τον βαθμό, κλείδωσε τη 2η θέση και... περιμένει!

  •  12.11.2026 - 21:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα