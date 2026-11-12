Γυναίκα στη Χιλή ξαναβρήκε τους γιους της 40 χρόνια μετά την αρπαγή τους από τη δικτατορία Πινοσέτ: Η συγκινητική επανένωση

Σύμφωνα με το Reuters, η συγκινητική επανένωση σηματοδοτεί ακόμη μία νίκη για τους ακτιβιστές της οργάνωσης «Nos Buscamos» που χρησιμοποιούν τεστ DNA και σχολαστική αναζήτηση εγγράφων για να αποκαλύψουν χιλιάδες περιπτώσεις αρπαγής παιδιών και παράνομων υιοθεσιών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έως και 20.000 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια από τους γονείς τους από τη χούντα, η οποία υποστήριζε ότι οι εξαναγκαστικές αυτές υιοθεσίες θα μείωναν την παιδική φτώχεια.

Οι δύο γιοι της Παντίγια, ο 41χρονος Τιμ Ρόλνικ και ο 37χρονος Τράβις Μέρντοχ, ταξίδεψαν από το Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών στη Χιλή για να συναντήσουν τη βιολογική τους μητέρα. Ο δίδυμος αδελφός του Μέρντοχ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τραυματισμούς που υπέστη σε τροχαίο το 2013.

Ο τέταρτος γιος και μεγαλύτερος της οικογένειας, ο Αλμπέρτο, ο οποίος είχε παραμείνει με τη μητέρα του στη Χιλή, είχε πρωτοστατήσει στις προσπάθειες εντοπισμού των αδελφών του. Ωστόσο, πέθανε προτού προλάβει να τους γνωρίσει.



«Πρώτα μου πήραν τον Τιμ» είπε η 66χρονη σήμερα Παντίγια, σφίγγοντας το χέρι του ψηλού άνδρα που καθόταν δίπλα της. «Ήταν ακόμη ένα τόσο μικρό μωρό. Μου τον πήραν επειδή ήμουν εντελώς μόνη μου. Και αργότερα, όταν απέκτησα τα δίδυμα, μου πήραν κι εκείνα», πρόσθεσε.



Οι εξετάσεις DNA που αποκάλυψαν την αλήθεια

Η επανένωση της οικογένειας κατέστη δυνατή χάρη στη γενεαλογική έρευνα και τις εξετάσεις DNA, με τη βοήθεια της οργάνωσης Nos Buscamos, η οποία εδρεύει στο Σαντιάγο.

Η οργάνωση συμμετέχει σε μια ευρύτερη προσπάθεια ακτιβιστών και συγγενών να επανενώσουν οικογένειες που χωρίστηκαν εξαιτίας του σκανδάλου των υιοθεσιών στη Χιλή, μιας από τις πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν κατά τη δικτατορία του Πινοσέτ, από το 1973 έως το 1990.







Για τον Τιμ Ρόλνικ, η συνάντηση με τη βιολογική του μητέρα έπειτα από τόσες δεκαετίες ήταν σαν να αποκαλύφθηκε ξαφνικά η αλήθεια για το παρελθόν του: «Ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό... Ήταν ένα σοκ, αλλά με την καλή έννοια», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Τράβις Μέρντοχ εξήγησε ότι η οργάνωση Nos Buscamos βοήθησε τον ίδιο και τα αδέλφια του να κατανοήσουν τι πραγματικά είχε συμβεί. «Μας εξήγησαν κατά κάποιον τρόπο τα πάντα… πώς όλα αυτά είναι αληθινά, όχι φάρσα, πως μας πούλησαν όταν ήμασταν μωρά» τόνισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα