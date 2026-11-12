Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός - Σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός - Σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες

 12.11.2026 - 10:37
Βίντεο: Έφηβος που αγνοούνταν επί έξι ημέρες σε δάσος στην Αυστραλία εντοπίστηκε ζωντανός - Σήκωσε τη γροθιά του όταν είδε τους διασώστες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 17χρονου στην Αυστραλία, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από έξι ημέρες εξαφάνισης σε πυκνή δασώδη περιοχή, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρά τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο έφηβος κατάφερε να επιβιώσει, έχοντας υποστεί μόνο μερικές γρατζουνιές.

Σε βίντεο από τη στιγμή της διάσωσής του που κυκλοφορεί στο Χ ο 17χρονος φαίνεται να σηκώνει τη γροθιά του και να πανηγυρίζει μόλις αντιλαμβάνεται ότι η βοήθεια φτάνει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο Γουίλιαμ, το επώνυμο του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, ενώ βρισκόταν για κάμπινγκ μαζί με έναν φίλο του σε απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Βικτώρια.

Η εξαφάνισή του προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, δυτών και ελικοπτέρων στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Του έδωσαν ένα ντόνατ και νερό μόλις τον διέσωσαν

Όπως προαναφέρθηκε ο 17χρονος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από έξι ημέρες ερευνών, δίνοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Οι διασώστες τον ανέσυραν με τη βοήθεια βαρούλκου και, μόλις μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, του πρόσφεραν ένα ντόνατ και ένα μπουκάλι νερό.

Στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Η μητέρα του εμφανώς ανακουφισμένη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της είχε μόνο μερικές γρατζουνιές.

«Είναι μια χαρά, όλα φαίνεται να είναι καλά, η υγεία του είναι άριστη», ανέφερε. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Γουίλιαμ παρέμεινε στο ίδιο σημείο, περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες.

«Απλώς έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον διασώσουν. Είμαι απίστευτα ευτυχισμένη που είναι ζωντανός», είπε μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά της. «Δεν πρόκειται να ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι», δήλωσε αστειευόμενη, ενώ η οικογένεια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 17χρονος θα μείνει «τιμωρημένος για το υπόλοιπο της ζωής του».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασθενοφόρο πήγε να παραλάβει τραυματία και εγκλωβίστηκε – Επιστρατεύτηκε δεύτερο
Βρετανός στρατιώτης κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στρατιωτικού στην Κύπρο
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»
Θλίψη στον ΑΠΟΕΛ: Έφυγε από τη ζωή γνωστός οπαδός του -Δείτε φωτογραφία
Black Friday στη Zara: Τα φορέματα για τις γιορτές που αγοράζουν φέτος οι fashionistas – Από 29,95 έως 49,95 ευρώ
Μυστήριο με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης influencer - Τι ερευνούν οι Αρχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βρετανία: Βίντεο-ντοκουμέντο από το ραντεβού θανάτου στο οποίο δολοφονήθηκε με 5 μαχαιριές 16χρονη

 12.11.2026 - 10:30
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στον ΑΠΟΕΛ: Έφυγε από τη ζωή γνωστός οπαδός του -Δείτε φωτογραφία

 12.11.2026 - 10:49
Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Δουβλίνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά

  •  12.11.2026 - 10:28
Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

  •  12.11.2026 - 06:23
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Όχι» σε Στεφάνου και Μαυρογιάννη - Τι αποκάλυψε για Τάσο Γιασεμίδη και το plan B του ΑΛΜΑ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Όχι» σε Στεφάνου και Μαυρογιάννη - Τι αποκάλυψε για Τάσο Γιασεμίδη και το plan B του ΑΛΜΑ

  •  12.11.2026 - 11:23
Πυρά Παμπορίδη κατά στελεχών του ΔΗΣΥ - «Προσπάθησαν να επιβάλουν ομερτά, λες και είμαστε το κόμμα του Τσαουσέσκου»

Πυρά Παμπορίδη κατά στελεχών του ΔΗΣΥ - «Προσπάθησαν να επιβάλουν ομερτά, λες και είμαστε το κόμμα του Τσαουσέσκου»

  •  12.11.2026 - 10:10
Βρετανός στρατιώτης κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στρατιωτικού στην Κύπρο

Βρετανός στρατιώτης κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στρατιωτικού στην Κύπρο

  •  12.11.2026 - 11:39
Φόνος στην Πέγεια: Νέα δεδομένα από την κατάθεση της 35χρονης - Άφαντο το μαχαίρι

Φόνος στην Πέγεια: Νέα δεδομένα από την κατάθεση της 35χρονης - Άφαντο το μαχαίρι

  •  12.11.2026 - 09:10
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

  •  12.11.2026 - 09:07
Ασθενοφόρο πήγε να παραλάβει τραυματία και εγκλωβίστηκε – Επιστρατεύτηκε δεύτερο

Ασθενοφόρο πήγε να παραλάβει τραυματία και εγκλωβίστηκε – Επιστρατεύτηκε δεύτερο

  •  12.11.2026 - 11:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα