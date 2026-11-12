Φόνος στην Πέγεια: Νέα δεδομένα από την κατάθεση της 35χρονης - Άφαντο το μαχαίρι

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες στην περιοχή του Ακάμα, σε σημείο που υπέδειξαν οι δύο κρατούμενοι, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε θανάσιμα ο 51χρονος.

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα στην υπόθεση φαίνεται να προκύπτουν από την κατάθεση της 35χρονης, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης είχε ισχυριστεί στην κατάθεσή του ότι ο 51χρονος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε την 42χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατάφερε να αποσπάσει το μαχαίρι από το θύμα και στη συνέχεια τον τραυμάτισε.

Ωστόσο, η 35χρονη φίλη του φέρεται να έδωσε διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είδε τόσο τον 20χρονο όσο και τον 51χρονο να κρατούν μαχαίρια.

Τον μετέφερε με αυτοκίνητο, αλλά τον εγκατέλειψε στη διαδρομή

Η 35χρονη φέρεται επίσης να ανέφερε στους ανακριτές ότι, μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, τον τοποθέτησαν σε αυτοκίνητο, με σκοπό να τον μεταφέρει η ίδια σε νοσοκομείο.

Ωστόσο, κατά τη διαδρομή φέρεται να πανικοβλήθηκε και να εγκατέλειψε τον τραυματισμένο άνδρα, ειδοποιώντας στη συνέχεια ασθενοφόρο.

Ακολούθως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επέστρεψε στην οικία όπου είχε σημειωθεί το αιματηρό επεισόδιο, ενώ αργότερα, μαζί με τον 20χρονο, φέρονται να μετέβησαν σε περιοχή του Ακάμα, όπου πέταξαν το μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο εξέδωσε χθες διάταγμα επταήμερης κράτησης εναντίον της 35χρονης, η οποία αντιμετωπίζει υπό διερεύνηση αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και διάπραξης φόνου.

Για την ίδια υπόθεση, ο 20χρονος και η 42χρονη μητέρα του τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση, ενώ οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται.