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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια σπάνια επιστροφή που εντυπωσιάζει: Η μαύρη «Μέλανη» εμφανίστηκε ξανά στο Ακρωτήρι

 12.11.2026 - 08:33
Μια σπάνια επιστροφή που εντυπωσιάζει: Η μαύρη «Μέλανη» εμφανίστηκε ξανά στο Ακρωτήρι

Μια ξεχωριστή επιστροφή καταγράφηκε στη λίμνη Ακρωτηρίου, καθώς η «Μέλανη», το σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο που επισκέπτεται την περιοχή από το 2015, έκανε ξανά την εμφάνισή της. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1.000 φλαμίνγκο έχουν καταφθάσει στη λίμνη μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου (AEEC), Δρ Θωμά Χατζηκυριάκου, ο αριθμός των φλαμίνγκο αυξάνεται καθημερινά, καθώς οι πρόσφατες βροχές έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες στην περιοχή.

Ωστόσο, εκείνη που κλέβει την παράσταση είναι η «Μέλανη», ένα θηλυκό φλαμίνγκο που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα χάρη στο ασυνήθιστο μαύρο χρώμα του.

Γιατί η «Μέλανη» είναι μαύρη;

Όπως εξήγησε ο Δρ Χατζηκυριάκου, το ιδιαίτερο χρώμα της οφείλεται σε ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται μελανισμός.

«Η Μέλανη παρουσιάζει ένα φαινόμενο που ονομάζεται μελανισμός, μια γενετική μετάλλαξη που έχει ως αποτέλεσμα τα φτερά της να αποκτούν μαύρο χρώμα, αντί του συνηθισμένου χρωματισμού των πτηνών. Είναι πραγματικά υπέροχο να τη βλέπουμε να επιστρέφει και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση», ανέφερε.

Η επιστροφή της προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό στους ανθρώπους που παρακολουθούν την παρουσία των φλαμίνγκο στην περιοχή.

«Ενδέχεται να πρόκειται για το μοναδικό μελανιστικό φλαμίνγκο στον κόσμο, ενώ οι γνώσεις μας γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο παραμένουν πολύ περιορισμένες», σημείωσε ο Δρ Χατζηκυριάκου.

Όπως πρόσθεσε, η παρουσία της αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για το κοινό να παρατηρήσει από κοντά, αλλά από ασφαλή απόσταση, ένα τόσο ασυνήθιστο πτηνό.

Περισσότερα από 1.000 φλαμίνγκο στη λίμνη

Η «Μέλανη» δεν επέστρεψε μόνη της, καθώς περισσότεροι από χίλιοι φτερωτοί επισκέπτες βρίσκονται ήδη στη λίμνη Ακρωτηρίου.

Τα φλαμίνγκο καταφθάνουν κάθε χρόνο στην περιοχή, αναζητώντας τροφή, κυρίως γαρίδες άλμης και πλαγκτόν.

Συνήθως παραμένουν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, αν και η διάρκεια της παραμονής τους εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Πού μπορούν να τα δουν οι επισκέπτες

Η Γεωργία Θεοδώρου, η οποία εργάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και παρακολουθεί τα φλαμίνγκο, κάλεσε το κοινό να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

«Προτρέπω τον κόσμο να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να μας επισκεφθεί, καθώς στο Κέντρο υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο, εξοπλισμένο με τέσσερα τηλεσκόπια, τα οποία είναι στραμμένα προς την αλυκή Ακρωτηρίου», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί για πόσο καιρό θα παραμείνουν τα φλαμίνγκο στην περιοχή.

«Τα φλαμίνγκο παραμένουν συνήθως στην περιοχή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσο καιρό θα παραμείνουν. Γι’ αυτό και η συμβουλή μου είναι να αξιοποιήσετε την ευκαιρία και να έρθετε να τα δείτε το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Προσοχή: Μην πλησιάζετε τα φλαμίνγκο

Ο Δρ Χατζηκυριάκου απηύθυνε έκκληση προς τους επισκέπτες να μην επιχειρούν να πλησιάσουν τη «Μέλανη» ή τα υπόλοιπα φλαμίνγκο και να μην εισέρχονται στη λίμνη.

Όπως εξήγησε, τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στα πτηνά και να επηρεάσουν το φυσικό τους περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί το ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο και τα τηλεσκόπια του Κέντρου, ώστε να απολαμβάνει το θέαμα χωρίς να ενοχλεί τους φτερωτούς επισκέπτες.

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