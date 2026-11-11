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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

To PSI FOUNDATION σε συνεργασία με τo PELMA παρουσιάζουν το SANCTUARY OF CALLIOPE LIA HARAKI - Ένα ενσώματο ταξίδι, ένα μέρος για να γίνεις αλλιώς

 11.11.2026 - 16:29
To PSI FOUNDATION σε συνεργασία με τo PELMA παρουσιάζουν το SANCTUARY OF CALLIOPE LIA HARAKI - Ένα ενσώματο ταξίδι, ένα μέρος για να γίνεις αλλιώς

Το Sanctuary of Calliope προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα βιωματικό περιβάλλον που έχει συλλάβει η διεπιστημονική καλλιτέχνις Λία Χαράκη, όπου η τέχνη γίνεται συνάντηση, το σώμα μετατρέπεται σε φορέα πολλαπλών σωμάτων και η ίδια η ζωή γίνεται δημιουργική πρακτική.

Το Sanctuary of Calliope παρουσιάζεται στο PSI Foundation, συγκεντρώνοντας έργα και πρακτικές από περισσότερα από 25 χρόνια καλλιτεχνικής έρευνας της Χαράκη, που επανενεργοποιούνται και αναπλαισιώνονται ώς ένα χωρικό, ηχητικό και αισθητηριακό τοπίο. Μέσα από την περφόρμανς, τον ήχο, την κίνηση, οικείες συναντήσεις και συμμετοχικές πρακτικές, οι επισκέπτες καλούνται να εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους να ακούν, να αισθάνονται, να στοχάζονται και να συνδέονται.

Το Sanctuary είναι αφιερωμένο στην Καλλιόπη, την αρχαιοελληνική Μούσα της επικής ποίησης, την οποία επαναπροσεγγίζει ως ένα φεμινιστικό σύμβολο διαίσθησης, ευαλωτότητας, ενσυναίσθησης, ανάπαυσης και μεταμόρφωσης, ιδιότητες που συχνά επισκιάζονται από κυρίαρχους τρόπους ύπαρξης.

Εδώ δεν υπάρχει προκαθορισμένη διαδρομή ούτε αναμενόμενη ανταπόκριση. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν, να παρατηρήσουν, να κάνουν μια παύση ή απλώς να ακούσουν. Η παρουσία τους, οι επιλογές τους, οι φωνές και οι σιωπές τους γίνονται μέρος μιας εμπειρίας που εξελίσσεται διαφορετικά σε κάθε συνάντηση.

Με αφετηρία τη φιλοσοφία της Χαράκη, Η Ζωή ως Δημιουργική Πρακτική, το Sanctuary προσφέρει έναν τόπο όπου μπορούμε να βιώσουμε τον εαυτό μας διαφορετικά, να επανασυνδεθούμε με όσα έχουν σημασία και να ανοίξουμε χώρο για νέες δυνατότητες.

Ελάτε όπως είστε και αφήστε το Sanctuary να γίνει ένας χώρος όπου η ίδια η ζωή μπορεί να βιωθεί ως δημιουργική πρακτική.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, 18:00-22:00

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου 2026 – 17 Ιανουαρίου 2027

Ώρες επίσκεψης: Σάββατο – Κυριακή, 16:00–21:00
Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 26–27 Δεκεμβρίου 2026 και 2–3 Ιανουαρίου 2027.

Ελεύθερη είσοδος, χωρίς να απαιτείται κράτηση. Η είσοδος των επισκεπτών γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει διαθεσιμότητας.

Το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του PSI Foundation.
Website / Instagram / Facebook

Συντελεστές

Το Sanctuary of Calliope διοργανώθηκε  από το PSI Foundation σε συνεργασία με το PELMA.

Σύλληψη, δραματουργία, σκηνοθεσία, έργα, πρακτικές, εκθεσιακή δομή & χωρική διάταξη, περιγραφές δωματίων, ηχογραφημένη φωνή, επιμέλεια παράλληλων εκδηλώσεων: Λία Χαράκη    

Εκθεσιακή ομάδα PELMA:

Σύνθεση και σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης

Σύμβουλος εννοιολογικής προσέγγισης και δραματουργίας, συγγραφέας επιμελητικών κειμένων και επιμελήτρια κειμένων: Έρικα Χαραλάμπους

Performance Design: Ελένη Ιωάννου

Performers: Μάγδα Αργυρίδου, Γεωργία Αντρέου, Μάριος Ιωάννου, Μιχάλης Κορομίας, Svetlana Sara Lazarevic, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, Λία Χαράκη, Γιολάντα Χριστοδούλου

Οπτική ταυτότητα και εφαρμογές, σχεδιασμός και σελιδοποίηση καταλόγου: Δέσποινα Καννάουρου

Τεχνική διεύθυνση: Γιάγκος Χατζηγιάννης


Διαχείριση έργου: Λεξ Γρηγορίου


Φωτογραφίες καταλόγου: Παύλος Βρυωνίδης

 

Μετάφραση κειμένων από τα αγγλικά: Δέσποινα Πυρκεττή

 

Σχεδιασμός κειμένων: Δέσποινα Καννάουρου, Ιωάννα Αλεξάνδρου

 

Kατασκευή κοστουμιών: Θεόδωρος Τσοαμάη

 

Συντελεστ@ς παράλληλων εκδηλώσεων:

Ελεάνα Αλεξάνδρου, Βασίλεια Αναξαγόρου, Έρικα Χαραλάμπους, Χρίστος Χατζηχρίστου, Λία Χαράκη

 

Ξεναγήσεις:

Ελεάνα Αλεξάνδρου, Έρικα Χαραλάμπους, PASHIAS, Λία Χαράκη

PSI Foundation
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Danila Parniouk
Επικεφαλής Επιμελητής: Dimitri Ozerkov

Η Έκθεση και ο Κατάλογος πραγματοποιήθηκαν με τη γενναιόδωρη υποστήριξη της Exness

Το έργο The Phoenix smells of Onion υποστηρίζεται επίσης από το Πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Υφυπουργείου Πολιτισμού

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