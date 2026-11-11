Τη σημασία της συνεργασίας, σημειώνουν οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας

Η Συνάντηση πραγματοποιείται στην Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, επτά χρόνια από την πρώτη Συνάντηση στην Κύπρο. Κατά τη διάρκειά της συζητούνται τρεις ενότητες - ο ρόλος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην οικοδόμηση της ειρήνης και της σταθερότητας, μέσα από τη συνεργασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, η ενέργεια ως κινητήρια δύναμη της περιφερειακής συνεργασίας: προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα και η ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας με τους νέους στο επίκεντρο.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, η οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών, είπε στην εναρκτήρια δήλωσή της ότι η απόφαση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να συμπορευτούν και να αντιμετωπίσουν μαζί κοινές προκλήσεις, αναπτύσσοντας μια στρατηγική συνεργασία, «ήταν μια καθόλα συνειδητή επιλογή, με βασικό στόχο η συνεργασία αυτή να είναι αμοιβαία επωφελής για τις τρεις χώρες και τους πολίτες τους». Σημείωσε ότι οι τρεις χώρες «επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη θα είναι μακροβιότερη των συμφερόντων του κάθε κράτους χωριστά, αναγάγοντας τη συνεργασία σε καταλύτη για την ειρήνη».

Σημείωσε ότι αυτή είναι η δεύτερη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας μετά την παρέλευση επτά χρόνων από την πρώτη Συνάντηση στην Κύπρο, λόγω κυρίως του COVID και της μεσολάβησης εκλογών στις τρεις χώρες.

Η σημερινή Συνάντηση, είπε, δίδει μια νέα ώθηση στο τριμερές σχήμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στέλνει το μήνυμα «της κοινής μας βούλησης να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργασία και για να αναδείξουμε την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς εκπλήρωση των κοινών στόχων των τριών χωρών μας».

Κυρίως, όμως, είπε, η συνάντησή αυτή αντανακλά τη μακροχρόνια σχέση φιλίας και συνεργασίας που συνδέει τις τρεις χώρες, η οποία δεν βασίζεται μόνο στη γεωγραφική τους εγγύτητα και στους πολιτισμούς τους, που συναντήθηκαν στην αρχαιότητα και συμβάδισαν για αιώνες, αλλά «εδράζεται στη συνεπή προσήλωσή μας στις κοινές μας αρχές και αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο του κοινού μας οράματος για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της συνεργασίας».

Το όραμα αυτό, είπε, «αποκτά ακόμα περισσότερη ουσία, καθώς η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής κλονίζεται και πάλι από συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συγκρούσεις που μαίνονται, κρίσεις που υποβόσκουν και πολυδιάστατες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση».

Σημείωσε ότι η Κύπρος, που βιώνει για πενήντα δύο χρόνια τις οδυνηρές συνέπειες της εισβολής και κατοχής πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της από την Τουρκία, αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της διεθνούς νομιμότητας και της οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας.

«Βρισκόμενη καθημερινά αντιμέτωπη με παράνομες ενέργειες, που υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος διαδραματίζει με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια τον ρόλο που της αναλογεί, ως εκ της γεωγραφικής της θέσης και της ιδιότητάς της ως του εγγύτερου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή», είπε η κ. Δημητρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, «αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της περιοχής, αλλά και μεταξύ αυτών όποτε της ζητηθεί», είπε, σημειώνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει συνεργασίες με τις γειτονικές της χώρες.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ακόμη ότι οι τρεις χώρες πέτυχαν να μετατρέψουν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, σε όχημα προώθησης και εδραίωσης της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, προάγοντας την προβλεψιμότητα, την αλληλεγγύη και τη συνέργεια.

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, είπε, «τα Κοινοβούλια μας δηλώνουν παρόντα». «Είμαστε εδώ σήμερα για να τονίσουμε τη βούλησή μας να εργαστούμε μαζί και την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, που θα αποφέρουν απτά αποτελέσματα», και να στηρίξουν και να προωθήσουν, μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, τους στόχους που τέθηκαν στο επίπεδο των ηγετών των τριών χωρών.

«Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, επιδιώκουμε ως κοινοβούλια να συμβάλουμε καταλυτικά στην ευημερία των πολιτών μας και των λαών της περιοχής και στη συστράτευσή τους υπέρ της ειρήνης, στη βάση μιας κοινής αντίληψης και μιας κοινής προσδοκίας για ένα κοινό ελπιδοφόρο μέλλον», είπε η κ. Δημητρίου.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνάντηση θα δώσει το έναυσμα για νέες ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις «για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την τριμερή μας συνεργασία, μέσα από ωφέλιμες δράσεις για τους πολίτες μας, που να αναδεικνύουν τις δυνατότητες της κοινοβουλευτικής διπλωματίας να συμβάλει στον στόχο για επικράτηση της πολυπόθητης ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην κομβικής σημασίας περιοχή μας».

Στις δικές του εισαγωγικές δηλώσεις ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε αυτή η συνάντηση να μετατραπεί σε θεσμό και να πραγματοποιείται μία φορά κάθε χρόνο «ώστε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, τις σχέσεις και των κοινοβουλίων μας», αλλά και των κυβερνήσεων τω τριών χωρών.

Ευχαρίστησε και συνεχάρη την Πρόεδρο της Βουλής «για την άμεση ανταπόκρισή της στην κατάπτυστη υπογραφή του τουρκολυβικού μνημονίου». Σημείωσε ότι πριν από τρεις εβδομάδες, η κ. Δημητρίου έστειλε επιστολή διάβημα στους Προέδρους των Κοινοβουλίων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων αρκετών αραβικών κρατών, καθώς επίσης και σε διεθνείς οργανισμούς, με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, να εγκρίνει το λεγόμενο τουρκολυβικό μνημόνιο, «ένα μνημόνιο παράνομο ανυπόστατο και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας».

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε και την επιθυμία να ασχοληθούν, κατά την συζήτηση που θα ακολουθήσει, «με ιδιαίτερη ευαισθησία, με το κυπριακό ζήτημα», σημειώνοντας πως είναι ένα διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου και την Κυπριακή Βουλή για τη φιλοξενία και τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιγύπτου, Χισάμ Μπανταουί. Πρόκειται είπε, «για έναν άνθρωπο μετριοπαθή με μία μεγάλη αγκαλιά για την Κύπρο και την Ελλάδα με εμπειρία», σημειώνοντας ότι θεωρεί «ότι είναι τύχη» που σε αυτή την τριμερή συνάντηση μετέχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι συμφωνεί και επαυξάνει ότι έχει και η ίδια διαπιστώσει τις τελευταίες μέρες αυτό το οποίο έχει επισημάνει ο κ. Κακλαμάνης για τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιγύπτου, «όχι απλά ένα άνθρωπο μετριοπαθή που αγαπά τη χώρα του και την Κύπρο, αλλά ένα πολύ έμπειρο πολιτικό, ο οποίος μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις τις οποίες θέλουμε για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Αιγύπτου, Χισάμ Μπανταουί στη δική του εναρκτήρια δήλωση, μιλώντας μέσω διερμηνέα, αναφέρθηκε στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Ελ Αλαμέιν και στο ενδιαφέρον της χώρας του για συνέχιση της διαβούλευσης και συντονισμού μέσα από όλους του συνταγματικούς θεσμούς. Η τρίμερης σχέση δεν είναι απλώς εταιρικές στρατηγικές σχέσεις προς απόκτηση κοινών συμφερόντων, είπε, σημειώνοντας ότι βασίζονται σε σχέσεις φιλικές, και αμοιβαίου σεβασμού.

Σημείωσε ότι η συχνότητα σύγκλησης έχει μια ιδιαιτερότητα στις σχέσεις και συντονισμό στα διάφορα φόρα και είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο για κοινή πορεία μεταξύ των τριών χωρών σε περιφερικό και διεθνές επίπεδο

Με αυτό το σκεπτικό συνέρχεται και η σημερινή σύνοδος, είπε, για να δώσει πολύ σημαντική παράμετρο στην συνεργασία, σημειώνοντας ότι οι τρεις Πρόεδροι των κοινοβουλίων εκπροσωπούν τους λαούς τους για συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Είπε ακόμη ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα πλαίσιο διαλόγου και να στηρίξουμε ειρηνική διευθέτηση διαφορών μέσα από τις αρχές του ΟΗΕ προς όφελος και την σταθερότητα και ανάπτυξη στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Η Αίγυπτος, είπε ο κ. Μπανταουί, πιστεύει ακράδαντα στην διεθνή συνεργασία μεταξύ των χωρών και ότι η εμβάθυνση κοινοβουλευτικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα θα συμβάλει στην επίτευξη κοινών στόχων και ενδυνάμωση της προσπάθειας για την επίτευξης κοινών στόχων σε όλους τους τομείς.

Εξέφρασε την ελπίδα οι συζητήσεις να μεταφραστούν σε πρακτικές και εφικτές λύσεις.