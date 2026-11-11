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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κραυγή αγωνίας από καρκινοπαθή στην Κύπρο -«Δεν μπορώ να πληρώνω τα φάρμακά μου»

 11.11.2026 - 09:37
Κραυγή αγωνίας από καρκινοπαθή στην Κύπρο -«Δεν μπορώ να πληρώνω τα φάρμακά μου»

Σοβαρά ερωτήματα για τη στήριξη των καρκινοπαθών και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκαλεί δημόσια ανάρτηση γυναίκας στην Κύπρο, η οποία καταγγέλλει ότι αδυνατεί να καλύψει το κόστος των φαρμάκων της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή της, η ίδια είναι καρκινοπαθής και αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστηρίζει, της έχει αποκοπεί το επίδομα λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με τον σύζυγό της.

Παράλληλα, αναφέρει ότι λαμβάνει ογκολογικό τραπεζάκι από την Επισκοπή μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η βοήθεια αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες.

Η γυναίκα περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ότι οι οικονομικές της δυνατότητες δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί ούτε στις ανάγκες της θεραπείας της.

Μάλιστα, καταγγέλλει ότι τον περασμένο μήνα αναγκάστηκε να μείνει για μία εβδομάδα χωρίς να λάβει τα φάρμακά της, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα.

«Τον περασμένο μήνα έκανα μία εβδομάδα να πάρω τα φάρμακά μου γιατί δεν κρατούσα λεφτά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για την αντιμετώπιση που, όπως υποστηρίζει, λαμβάνει από το κράτος, θέτοντας ουσιαστικά το ερώτημα κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες και οι συνθήκες διαβίωσης των καρκινοπαθών.

«Ντρέπομαι για την κατάντια αυτού του τόπου», σημειώνει, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αναδεικνύει την ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί κοινωνικής στήριξης επαρκούν για ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες.

 

 

 

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