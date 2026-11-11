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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το οδόφραγμα Κοκκίνων θα συζητήσουν με ΠτΔ οι κοινοτάρχες Τηλλυρίας στις 19/11

 11.11.2026 - 09:00
Το οδόφραγμα Κοκκίνων θα συζητήσουν με ΠτΔ οι κοινοτάρχες Τηλλυρίας στις 19/11

Το θέμα του ανοίγματος του οδοφράγματος των Κοκκίνων αναμένεται θα συζητήσουν σε συνάντηση που θα έχουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 19 Νοεμβρίου, οι κοινοτάρχες του Ακριτικού Συμπλέγματος Τηλλυρίας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και πρόεδρος του συμπλέγματος Νίκος Κλεάνθους την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Κλεάνθους διευκρίνισε ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων για τις 19 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, οι κοινοτάρχες είχαν ζητήσει και έκτακτη συνάντηση με τον Πρόεδρο για να συζητήσουν ειδικά το ζήτημα του ανοίγματος του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Ωστόσο, λόγω απουσίας του Προέδρου, το θέμα αναμένεται να τεθεί στη συνάντηση της 19ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κλεάνθους, κατά την προγραμματισμένη συνάντηση αναμένεται να εξεταστεί το ευρύτερο πλαίσιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή της Τηλλυρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της απομόνωσης που, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Τηλλυρίας απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραμείνει σταθερός στη θέση του και να τηρήσει τις υποσχέσεις που, όπως είπε, έχουν δοθεί προς την Τηλλυρία.

«Με τη διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων θα βγει η περιοχή από την απομόνωση», τόνισε ο κ. Κλεάνθους, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν οι τοπικές αρχές στο άνοιγμα του σημείου διέλευσης.

Οι κοινοτάρχες αναμένεται να θέσουν ενώπιον του Προέδρου τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή και να ζητήσουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους, κατέληξε.

 

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