Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Τα γνωστά αλλά και παράξενα γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Τα γνωστά αλλά και παράξενα γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

 11.11.2026 - 07:29
Εορτολόγιο: Τα γνωστά αλλά και παράξενα γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

Σήμερα Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μηνά μεγαλομάρτυρος, Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Δράκωνα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μηνάς,
Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία,
Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία,
Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας,
Δράκων, Δράκοντας, Δράκος,
Δρακούλης, Δρακούλα.

Άγιος Μηνάς ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε, δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του η οποία, όταν ήλθε η στιγμή, σκίρτησε ακούγοντας την φωνή του «ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφρούς» Θεού και έτσι ο, έφηβος ακόμη, Μηνάς έγινε χριστιανός.

Μεγαλώνοντας, επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση του Αργυρίσκου. Η έδρα της μονάδας του ήταν στο Κοτυάειον (σημερινή Κιουτάχεια) της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Μηνάς διακρίθηκε και για την φρόνησή του αλλά και για το ανδρείο του φρόνημα και γι’ αυτό έχαιρε εκτιμήσεως στο κύκλο των στρατιωτικών.

Δυστυχώς όμως, τρεις αιώνες μετά την έλευση του Χριστού και ο παλαιός κόσμος ακόμη δεν ήθελε να δεχθεί το λυτρωτικό μήνυμα της Αναστάσεως, παραμένοντας αυτάρεσκα, εγωιστικά και αυτοκαταστροφικά προσκολλημένος στη φθορά και το σκοτάδι.

Ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός διέταξαν διωγμό εναντίον των λογικών προβάτων του Χριστού, διωγμό ο οποίος κράτησε από το 303 έως το 311 μ.Χ. Έτσι, οι Ρωμαίοι στρατιώτες διατάχθηκαν να συλλαμβάνουν και να τυραννούν τους χριστιανούς προσπαθώντας να τους κάνουν να αλλαξοπιστήσουν. Αυτή ήταν και η πρώτη κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο Μηνάς κλήθηκε να πει «το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι». Η πίστη του στον Χριστό νίκησε την κοσμική «σύνεση» και λογική.

Ο Άγιος δεν άντεξε, πέταξε στη γη την στρατιωτική του ζώνη απεκδυόμενος μ’ αυτόν τον τρόπο την ιδιότητα του στρατιώτη – διώκτη των χριστιανών, και διέφυγε στο παρακείμενο όρος. Εκεί ασκήτευε, προτιμώντας την συντροφιά των θηρίων της φύσης από την συντροφιά των αποθηριωμένων ειδωλολατρών.

Έτσι, σε ηλικία περίπου ετών, μετά από θεία αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη, σε μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και με παρρησία, εν μέσω των μαινομένων ειδωλολατρών, ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα και αληθινό Θεό, μυκτηρίζοντας τα κωφά και αναίσθητα είδωλα. Συνελήφθη και σύρθηκε δερόμενος μπροστά στον Πύρρο, τον διοικητή της πόλεως. Εκεί, μιλώντας με θάρρος, αποκάλυψε το όνομά του, την καταγωγή του, το στρατιωτικό του παρελθόν και, φυσικά, διεκήρυξε με τόλμη και αταλάντευτη επιμονή την πίστη του στον Χριστό. Οδηγήθηκε στη φυλακή και το πρωί της επομένης ημέρας, μετά το πέρας του ειδωλολατρικού πανηγυριού, τον παρουσίασαν και πάλι ενώπιον του ηγεμόνος ο οποίος τον κατηγόρησε ότι εξύβρισε τους θεούς και μάλιστα μπροστά του και ότι λιποτάκτησε από τον στρατό. Άγιος αποδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς δισταγμό.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Τζόκερ: Δύο τυχεροί γεμίζουν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και που παίχτηκαν τα δελτία
Κυνηγετική περίοδος: «Αναμένεται καλύτερη χρονιά» - Τι δείχνει ο πρώτος απολογισμός – Ποιο είναι το συχνότερο παράπονο στην Υπηρεσία Θήρας
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις
Εορτολόγιο: Τα γνωστά αλλά και παράξενα γιορτάζουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Έκαναν ινουσφαίριση σε 15χρονο κορίτσι»– Σοκάρουν τα μηνύματα εργαζομένων του ιατρείου

 11.11.2026 - 07:19
Επόμενο άρθρο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 11.11.2026 - 07:38
ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

Η αναμέτρηση Αβέρωφ Νεοφύτου- Γιώργου Παμπορίδη, εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εσωκομματική εκλογή. Οι διαφορετικές στρατηγικές των δύο υποψηφίων, η παρέμβαση Χάρη Γεωργιάδη και οι τοποθετήσεις της Αννίτας Δημητρίου, συνθέτουν ένα σκηνικό, στο οποίο διακυβεύεται η επόμενη πολιτική ταυτότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

  •  11.11.2026 - 06:28
Τι αλλάζει στο Κυπριακό: Η συμφωνία για τα οδοφράγματα και το επόμενο στοίχημα – Η δεύτερη ανάγνωση της τριμερούς

Τι αλλάζει στο Κυπριακό: Η συμφωνία για τα οδοφράγματα και το επόμενο στοίχημα – Η δεύτερη ανάγνωση της τριμερούς

  •  11.11.2026 - 06:30
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  11.11.2026 - 07:38
Στην Αττάλεια για την COP31 ο ΠτΔ - Τετ α τετ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην Αττάλεια για την COP31 ο ΠτΔ - Τετ α τετ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

  •  11.11.2026 - 06:36
Κυνηγετική περίοδος: «Αναμένεται καλύτερη χρονιά» - Τι δείχνει ο πρώτος απολογισμός – Ποιο είναι το συχνότερο παράπονο στην Υπηρεσία Θήρας

Κυνηγετική περίοδος: «Αναμένεται καλύτερη χρονιά» - Τι δείχνει ο πρώτος απολογισμός – Ποιο είναι το συχνότερο παράπονο στην Υπηρεσία Θήρας

  •  11.11.2026 - 06:31
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις

Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις

  •  11.11.2026 - 06:32
Εκδόθηκε η ελληνική αντι-NAVTEX για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου - Άκυρη η τουρκική αναγγελία

Εκδόθηκε η ελληνική αντι-NAVTEX για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου - Άκυρη η τουρκική αναγγελία

  •  11.11.2026 - 07:03
Επιχείρηση «ΑΙΓΙΣ»: Τέταρτη σύλληψη - Στο Δικαστήριο σήμερα οι ύποπτοι

Επιχείρηση «ΑΙΓΙΣ»: Τέταρτη σύλληψη - Στο Δικαστήριο σήμερα οι ύποπτοι

  •  11.11.2026 - 07:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα