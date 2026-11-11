Εκδόθηκε η ελληνική αντι-NAVTEX για το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου - Άκυρη η τουρκική αναγγελία

Στη νέα αναγγελία (HA15-1411/26), η οποία φέρει χρονική σήμανση 10 Νοεμβρίου 2026, 22:05 UTC (00:05 της 11ης Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας), η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του Abeille Marengo για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Ο σταθμός Ηρακλείου ξεκαθαρίζει ότι σημαντικό μέρος των περιοχών στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες (οι θαλάσσιες γραμμές των ερευνών, από την περιοχή ανατολικά της Κρήτης προς την Ανατολική Μεσόγειο) βρίσκεται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας και στη ζώνη αρμοδιότητας του ελληνικού συστήματος NAVTEX και για το οποίο ο Σταθμός (NAVTEX Ηρακλείου) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες του γαλλικού πλοίου, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ, βασίζονται σε άδειες που έχουν εκδώσει οι ελληνικές Αρχές και καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, η Ελληνική αναγγελία κηρύσσει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική NAVTEX FA76-1127/26 και επιβεβαιώνει την ισχύ της ελληνικής HA15-1411/26.

Ολόκληρη η Αντι-NAVTEX της Αθήνας:

1. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε μήνυμα NAVTEX, με κωδικό FA76-1127/26, το οποίο αφορά ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου του έργου «Great Sea Interconnector» (GSI) —το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ. Οι δραστηριότητες αυτές πρόκειται να διεξαχθούν από το σκάφος «VB ABEILLE MARENGO», υπό γαλλική σημαία (MMSI: 228505700, IMO: 9388613), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Σημαντικό τμήμα αυτών των γραμμών —και συγκεκριμένα εκείνες που παρατίθενται κατωτέρω— εμπίπτει στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον εθνικό νόμο 4001/2011, σε πλήρη συμμόρφωση με τα εν λόγω νομικά πλαίσια.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

2. Οι ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ελληνικές άδειες με αριθμούς 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026.

3. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές, όπως ορίζονται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται ανωτέρω, εμπίπτουν στην περιοχή εξυπηρέτησης της Ελληνικής Υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο Σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση μηνυμάτων NAVTEX εντός της καθορισμένης περιοχής ευθύνης του.

4. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA76-1127/26 καθίσταται άκυρο και άνευ ισχύος. Η προειδοποίηση ναυσιπλοΐας (NAVWARN) HA15-1411/26 παραμένει έγκυρη και σε ισχύ.

5. Το παρόν μήνυμα να ακυρωθεί στις 27 Μαρτίου 2027, στις 00:01 UTC.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, η Τουρκία προέβη σε μία ακόμη προκλητική ενέργεια, εκδίδοντας NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο απέπλευσε λίγο μετά τις 18:00 την Τρίτη από το λιμάνι του Ηρακλείου. Η Άγκυρα επέμεινε στις αξιώσεις της να έχει λόγο στη θαλάσσια περιοχή πόντισης του καλωδίου, κάνοντας λόγο στο κείμενο της NAVTEX για «συγκατάθεση» και «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Πηγή: skai.gr